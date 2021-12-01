美国大都会博物馆喜获华人巨额捐赠

美国纽约著名的大都会艺术博物馆周二宣布，收到了一笔1.25亿美元的捐款，这是该艺术博物馆有史以来最大的一笔捐款，此款为帮助完成博物馆部分建筑翻新工程。

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据法新社今天报道称，这笔史无前例的现金捐赠是由美国华裔唐姓夫妇Oscar Tang和他的妻子Agnes Hsu-Tang提供的。

唐先生于1948年逃离中国，11岁时在美国找到了栖身所，然后在金融业发迹。

根据一份声明，大都会艺术博物馆的这笔捐赠将用于翻新纽约博物馆的现代和当代艺术馆建筑。 新的空间将以唐氏夫妇的名字命名。

大都会博物馆十多年来一直在寻求对现代和当代画廊进行翻新。位于纽约中央公园附近著名的曼哈顿博物馆的主席丹尼尔-韦斯在声明中说：“通过这份非凡的礼物，奥斯卡唐和艾格尼丝唐夫妇使大都会博物馆能够为未来几代人完成其宏伟的翻新使命。”

据报唐先生是一位83岁的金融家，30年来一直是大都会的捐赠者和受托人，并资助了博物馆的展览、收购和翻新工程。

捐赠和慈善事业是许多机构融资的核心，尤其是在美国，特别是纽约的文化和科学机构。

据该博物馆说，唐氏夫妇的捐赠是对该博物馆最大的慈善捐赠。

根据博物馆提供的传记资料，唐夫人是一位考古学家和艺术史学家，是明朝（16世纪）的后裔，曾担任美国总统奥巴马和联合国教科文组织的文化顾问。 唐先生则 "出生在上海，在1948年共产党击败国民党前夕，他的家人从中国逃到香港，他11岁时被送到美国。 唐先生的一些家人早在19世纪末就来到了美国。

唐先生在耶鲁大学和哈佛大学等著名学府上学，然后在纽约事业成功，并成为第一个加入大都会董事会的亚裔美国人。