美国查出第一例Omicron确诊病例

12月1日，美国确诊第一例Omicron病例。美国卫生当局表示，这名在加利福尼亚被诊断为阳性的人是从南非回来的。 美国已经宣布将收紧入境条件，日本一个月内将暂停对该国的所有新航班降落。

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南非11月24日，南非报告了第一例新冠病毒变异毒株奥密克戎（Omicron），引起世界的恐慌。模型分析，其潜在的传染力，可能比德尔塔（Delta）病毒增加了37.5%！并且它可能会逃避免疫保护、规避疫苗。这种病毒在年轻人群众的感染比例明显更高。

从11月29日开始，美国限制来自非洲八个国家的非美国公民的旅行。但白宫也表示，美国不会再次为此”锁国“

虽然Omicron变种病毒有更强的毒性，但专家表示，戴口罩、接种疫苗依然是重中之重！

最近，新冠病毒变异毒株奥密克戎（Omicron）拉响了全球的防疫警钟！

此前一些人还抱着侥幸的心理，认为美国可以躲避这一新病毒。但是专家们一致认为，Omicron病毒其实已经在美国悄然无息中传播开了。

来自东湾康特拉科斯塔县（Contra Costa County）的卫生官员奥里·茨维利（Ori Tzvieli），周一在接受采访时说：“我猜测在本周内，就会传来美国第一例Omicron病例，可能不久之后它就会到达加州和湾区。病毒最终都会在美传播，尤其是传染力高的。”