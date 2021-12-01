美國大都會博物館喜獲華人巨額捐贈

美國紐約著名的大都會藝術博物館周二宣布，收到了一筆1.25億美元的捐款，這是該藝術博物館有史以來最大的一筆捐款，此款為幫助完成博物館部分建築翻新工程。

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據法新社今天報道稱，這筆史無前例的現金捐贈是由美國華裔唐姓夫婦Oscar Tang和他的妻子Agnes Hsu-Tang提供的。

唐先生於1948年逃離中國，11歲時在美國找到了棲身所，然後在金融業發跡。

根據一份聲明，大都會藝術博物館的這筆捐贈將用於翻新紐約博物館的現代和當代藝術館建築。 新的空間將以唐氏夫婦的名字命名。

大都會博物館十多年來一直在尋求對現代和當代畫廊進行翻新。位於紐約中央公園附近著名的曼哈頓博物館的主席丹尼爾-韋斯在聲明中說：“通過這份非凡的禮物，奧斯卡唐和艾格尼絲唐夫婦使大都會博物館能夠為未來幾代人完成其宏偉的翻新使命。”

據報唐先生是一位83歲的金融家，30年來一直是大都會的捐贈者和受託人，並資助了博物館的展覽、收購和翻新工程。

捐贈和慈善事業是許多機構融資的核心，尤其是在美國，特別是紐約的文化和科學機構。

據該博物館說，唐氏夫婦的捐贈是對該博物館最大的慈善捐贈。

根據博物館提供的傳記資料，唐夫人是一位考古學家和藝術史學家，是明朝（16世紀）的後裔，曾擔任美國總統奧巴馬和聯合國教科文組織的文化顧問。 唐先生則 "出生在上海，在1948年共產黨擊敗國民黨前夕，他的家人從中國逃到香港，他11歲時被送到美國。 唐先生的一些家人早在19世紀末就來到了美國。

唐先生在耶魯大學和哈佛大學等著名學府上學，然後在紐約事業成功，並成為第一個加入大都會董事會的亞裔美國人。