新书爆料：特朗普和拜登首场辩论前隐瞒了新冠阳性

两名前政府官员12月2日表示，在2020年与拜登进行首场辩论的三天前，特朗普总统的新冠病毒检测呈阳性。这两名官员说，白宫当时没有宣布检测结果为阳性，总统在不久之后又得到了一次阴性结果，随后继续进行竞选集会和辩论。《卫报》引用特朗普的幕僚长马克·梅多斯即将出版的一本书，首次报道了这一说法。

广告 继续浏览后续

这两名前官员因未获授权公开讨论此事而不愿透露姓名，他们证实了特朗普第四任也是最后一任白宫幕僚长梅多斯所写的《首领的首领》(The Chief’s Chief)一书中关于特朗普检测结果的时间线。

疫情暴发几个月后的9月29日，特朗普首次与拜登同台进行第一次总统辩论时，人们普遍猜测特朗普已经病了，如今时隔一年多，又有了这次披露。

当时，白宫一再拒绝给出特朗普第一次得到新冠病毒检测阳性结果的确切时间。政府最初是在10月2日凌晨告诉公众，特朗普的检测结果为阳性。当天晚些时候，特朗普入院治疗。

特朗普的阳性结果是在高级顾问霍普·希克斯被报道感染新冠病毒后才公布的。当时，特朗普在接受福克斯新闻采访时暗示，希克斯可能把病毒传染给了他。

但梅多斯在他的书中写道，三天前，也就是9月26日，特朗普在离开白宫乘坐空军一号前往宾夕法尼亚州参加集会前不久收到了结果为阳性的检测报告。白宫医生肖恩·康利打电话来通知他。“总统先生，”梅多斯在书中提到康利对特朗普说，“我有一些坏消息。你的新冠检测结果是阳性的。”

特朗普的回答发音接近“啊，靠，你特么逗我呢”，梅多斯写道。当天，特朗普在白宫玫瑰园举行了大型活动，宣布提名艾米·科尼·巴雷特为大法官。

据《卫报》报道，梅多斯写道，结果为阳性的那次检测是使用一种较旧的工具进行的，而新的检测工具是“Binax系统，我们希望第一次检测是假阳性”。据《卫报》报道，梅多斯写道，特朗普觉得第二次的结果让他“完全可以继续前进，就像什么都没发生过一样”。梅多斯在书中坚称，在那次旅行中，自己“指示他（特朗普）身边的每个人都要把他当成检测结果为阳性的人”。

确认检测结果为阳性的两名前官员不记得梅多斯曾下达过这样的指令。在收到阳性检测结果的几个小时后，特朗普没戴口罩就走到空军一号后部和记者们交谈。其中一名为《纽约时报》工作的记者后来的病毒检测结果为阳性。

在收到阳性结果的第二天，特朗普出席了一个为军人家庭举办的活动。

梅多斯在书中写道，在那次检测前后，特朗普似乎身体有些不适，不过在和拜登做第一场辩论时似乎又好了一点。

“至少在大多数情况下，他的脸恢复了通常的浅铜色，声音里的沙哑也消失了，”据《卫报》报道，梅多斯写道。“但是他的黑眼圈加深了。我们傍晚5点左右走进会场时，我能感觉到他走得比平时慢。他走起路来背比平时要压得低一些。”

特朗普通过其办公室发布的一份声明中回应说：“关于我在第一场辩论之前或辩论期间感染新冠病毒的报道是假新闻。事实上，一项检测显示，在辩论之前，我并没有感染新冠病毒。”

特朗普没有谈及他何时收到了结果为阳性的检测报告。特朗普在第一次辩论之前并没有接受独立检测。