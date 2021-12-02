美国发现首例新冠病毒变种奥密克戎，白宫防疫专家福奇担心爆发第五波疫情

白宫首席防疫顾问福奇（Anthony Fauci）12月1日宣布美国发现首例奥密克戎（Omicron）变种病毒，感染者为一名从南非返回美国的旧金山居民。白宫随即加强入境防疫措施。

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这名染疫者11月22日由南非返抵旧金山后，出现轻微症状，11月29日确诊染疫。旧金山加州大学医学院（UCSF）研究人员取得感染者的样本，通宵进行基因组定序，最终1日凌晨4时确认为奥密克戎变种病毒。美联社报道说，旧金山加大医学院对该染疫者的基因组定序分析结果已获联邦疾控中心（CDC）确定。

加州官员表示，这名感染者年龄介乎18至49岁，已接种两剂莫德纳疫苗，但尚未施打加强针，目前居家隔离，身体情况正在改善。公共卫生官员表示，已联络所有与该确诊病例曾有密切接触的民众，他们的检测结果都为阴性。

公共卫生实验室协会执行长贝克（Scott Becker）表示︰“在接下来数日或数周，我们有可能看到在全国多次上演这种情况。”福奇和其他防疫专家强调，美国人应继续接种和施打新冠疫苗加强针，福奇称有理由相信疫苗能有效对抗奥密克戎变种病毒。加州卫生及公共服务局长加利（Mark Ghaly）指出，该染疫者症状轻微证明接种疫苗的重要性。

福奇早前接受ABC电视新闻采访时指出，奥密克戎进入美国，是时间问题。福奇警告，美国有可能进入第五波疫情，疫情的严重性将要视我们在未来几周及几个月所采取的行动而定，人们要准备采取任何行动阻止感染率再度回升。

因应奥密克戎变种病毒进入美国，联邦官员12月1日指示航空公司，将所有自11月29日起到访过南非、博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、马拉维、莫桑比克和纳米比亚后搭机来美的旅客的名字和联络资料提供予联邦疾控中心（CDC）。与此同时，白宫在草拟新政策，拟将所有来美旅客检测要求由登机前3天缩短至1天。