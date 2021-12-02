防堵Omicron 美国下周起改搭机前1日筛检

为防堵新变种Omicron，美国总统拜登12月2日宣布加强版入境规定，不论疫苗接种状态或出发地，所有赴美旅客筛检时程将从目前搭机前3日内缩至1日。新规预计下周初生效，确切日期尚未公布。

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为因应新冠冬季疫情、新变种Omicron威胁，拜登（Joe Biden）2日前往美国国家卫生研究院（NIH），宣布一系列抗疫新措施，包括扩大追加剂接种、加强入境筛检规定、加速国际疫苗捐赠工作等。

拜登表示，一个月前，美国政府宣布外籍旅客须打完疫苗才可入境，他这周公布额外措施，强化国际旅游规定，让美国有较多时间研究并抑制Omicron传播。

根据美国目前规定，凡是已完整接种获美国食品暨药物管理局（FDA）核准、世界卫生组织（WHO）紧急使用清单（EUL）上COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭机前3天内检验即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客则须持搭机前1天内阴性报告。

拜登指出，未来不论疫苗接种状态或出发地为何，所有入境旅客须改在搭机前1日内筛检。他说，缩短筛检时程能提供大众多一层保护。

根据白宫提供的资讯，入境筛检新规适用所有赴美国际旅客，包括美国籍人士。新规预计下周初上路，但白宫尚未公布确切日期。

此外，拜登今天也延长大众交通工具口罩令至明年3月18日，适用范围除包括搭乘飞机、火车期间，在机场或公车站内也须戴口罩。白宫指出，不守规定者最低恐面临500美元罚款，累犯者最高可开罚3000美元。

为加速全球疫苗接种工作，拜登表示，美国目前已援赠超过2亿8000万剂疫苗给110国，未来100天内会加紧脚步，再送出2亿剂疫苗。

拜登强调，美国对外援赠的疫苗，没有一剂会造成美国人民权益损失，他永远都会优先确保国内人民受到保护。但他说，让全球人们接种疫苗不仅是个道德义务，也是他保护美国人民的方式，“这是场全球传染病，需要所有人齐力抗疫。”