CNN开除利用媒体资源协助涉性侵哥哥洗白的明星主播库莫

美国有线电视新闻网（CNN）4日表示，因调查期间有更多信息浮出台面，决定开除主播克里斯·库莫（Chris Cuomo），他被指利用媒体资源协助哥哥，即前纽约州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）处理性侵案。

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51岁的克里斯·库莫（Chris Cuomo）今年5月承认违反电视台规定，向哥哥安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）建议应该如何从公关角度处理性侵指控。当时，公司也表示理解他以家人为优先的做法。但根据上周一（29）检方公布的最新调查文件显示，克里斯涉案的程度，比他陈述的还要多，不仅提供建议，还涉及利用职务之便打听控诉人的相关信息。

路透社和法新社报导称，CNN因此在11月30日已将克里斯．库默“无限期”停职。据知情人士透露，CNN所聘请的律师事务所周五（3日）提交调查结果后，CNN 总裁扎克（Jeff Zucker） 在星期六（4日）就解雇了克里斯·库莫。

针对这起事件，CNN发表声明表示，克里斯·库莫已在本周遭到停职，以就有关他涉及哥哥案件辩护一事的最新资料，进行进一步评估。在聘请外部律师进行审查后，公司已将克里斯·库莫开除，即刻生效。

声明还说：“在审查过程中，有更多资料曝光。尽管已将克里斯·库莫开除，但公司仍会持续调查此事。”

在遭到解雇后，克里斯·库莫在推特发文说“很令人遗憾”并表示：“这并非我希望离开CNN的方式，但我已经告诉过大家我帮助我哥的原因和方式。”

报道指出，之前由克里斯·库莫主持的新闻节目《科莫黄金时间》（Cuomo Prime Time）的团队将不会有变动，并且将由主播迈克尔·斯默康尼什（Michael Smerconish）替为主持。

CNN明星主播的哥哥，63岁的安德鲁·库莫，此前因面对多项不当性行为指控，重创名声，在8月被迫辞去州长职务，但他否认所有指控。