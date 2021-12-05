CNN開除利用媒體資源協助涉性侵哥哥洗白的明星主播庫莫

美國有線電視新聞網（CNN）4日表示，因調查期間有更多信息浮出檯面，決定開除主播克里斯·庫莫（Chris Cuomo），他被指利用媒體資源協助哥哥，即前紐約州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）處理性侵案。

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51歲的克里斯·庫莫（Chris Cuomo）今年5月承認違反電視台規定，向哥哥安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）建議應該如何從公關角度處理性侵指控。當時，公司也表示理解他以家人為優先的做法。但根據上周一（29）檢方公布的最新調查文件顯示，克里斯涉案的程度，比他陳述的還要多，不僅提供建議，還涉及利用職務之便打聽控訴人的相關信息。

路透社和法新社報導稱，CNN因此在11月30日已將克里斯．庫默“無限期”停職。據知情人士透露，CNN所聘請的律師事務所周五（3日）提交調查結果後，CNN 總裁紮克（Jeff Zucker） 在星期六（4日）就解僱了克里斯·庫莫。

針對這起事件，CNN發表聲明透露，克里斯·庫莫已在本周遭到停職，以就有關他涉及哥哥案件辯護一事的最新資料，進行進一步評估。在聘請外部律師進行審查後，公司已將克里斯·庫莫開除，即刻生效。

“在審查過程中，有更多資料曝光。儘管已將克里斯·庫莫開除，但公司仍會持續調查此事。”

在遭到解僱後，克里斯·庫莫在推特發文說“很令人遺憾”並表示：“這並非我希望離開CNN的方式，但我已經告訴過大家我幫助我哥的原因和方式。”

報道指出，之前由克里斯·庫莫主持的新聞節目《科莫黃金時間》（Cuomo Prime Time）的團隊將不會有變動，並且將由主播邁克爾·斯默康尼什（Michael Smerconish）替為主持。

CNN明星主播的哥哥，63歲的安德魯·庫莫，此前因面對多項不當性行為指控，重創名聲，在8月被迫辭去州長職務，但他否認所有指控。