一前加拿大航天局工程师因涉嫌与中国公司合作而被指控

加拿大皇家骑警指控加拿大航天局（CSA）的一名前成员涉嫌代表一家中国航空航天公司工作。据CSA 在周三的一份声明中表示，在接受加拿大皇家骑警调查后，61 岁的前 CSA 工程师郑万平（音译）于周二被指控犯有失信罪。郑万平现是魁北克省 Brossard 市蒙特利尔郊区的居民。加拿大皇家骑警称，郑万平于周二被捕，或于 12 月 15 日在魁北克省隆格伊出庭受审。

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据加拿大环球新闻报道说，前加拿大航天局工程师因涉嫌与中国公司合作而被指控。据加拿大皇家骑警在一份声明中说：“根据事实，郑万平涉嫌利用他作为 CSA 工程师的身份，就在冰岛安装卫星站设施的协议进行谈判。” 据称，郑万平代表一家中国航空航天公司行事。

据加拿大皇家骑警说，“加拿大航天局是加拿大关键基础设施的一部分，构成需要保护的战略利益。”

根据提交给移民局的指控文件，涉嫌犯罪发生在 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 5 月 30 日期间，发生在位于 Brossard 和 St-Hubert 的 CSA 总部，以及多伦多、渥太华以及安大略省和魁北克省的其他地方。据CSA 表示，由于对郑万平在工作之外的私人活动感到担忧，郑万平的工作于 2019 年停止。

据报道，该机构开始了内部调查，限制了信息的获取，然后将其担忧转发给了皇家骑警。

该报道称，加拿大皇家骑警目前还正在调查被解雇的科学家Xiangguo Qiu和她的丈夫Keding Cheng是否将知识产权从位于温尼伯的绝密国家微生物实验室 (NML) 传给了中国。

报道说，加拿大也尚未决定是否将华为技术纳入其 5G 网络建设。有担心称可能会让中国监视加拿大。