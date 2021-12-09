一前加拿大航天局工程師因涉嫌與中國公司合作而被指控

加拿大皇家騎警指控加拿大航天局（CSA）的一名前成員涉嫌代表一家中國航空航天公司工作。據CSA 在周三的一份聲明中表示，在接受加拿大皇家騎警調查後，61 歲的前 CSA 工程師鄭萬平（音譯）於周二被指控犯有失信罪。鄭萬平現是魁北克省 Brossard 市蒙特利爾郊區的居民。加拿大皇家騎警稱，鄭萬平於周二被捕，或於 12 月 15 日在魁北克省隆格伊出庭受審。

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據加拿大環球新聞報道說，前加拿大航天局工程師因涉嫌與中國公司合作而被指控。據加拿大皇家騎警在一份聲明中說：“根據事實，鄭萬平涉嫌利用他作為 CSA 工程師的身份，就在冰島安裝衛星站設施的協議進行談判。” 據稱，鄭萬平代表一家中國航空航天公司行事。

據加拿大皇家騎警說，“加拿大航天局是加拿大關鍵基礎設施的一部分，構成需要保護的戰略利益。”

根據提交給移民局的指控文件，涉嫌犯罪發生在 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 5 月 30 日期間，發生在位於 Brossard 和 St-Hubert 的 CSA 總部，以及多倫多、渥太華以及安大略省和魁北克省的其他地方。據CSA 表示，由於對鄭萬平在工作之外的私人活動感到擔憂，鄭萬平的工作於 2019 年停止。

據報道，該機構開始了內部調查，限制了信息的獲取，然後將其擔憂轉發給了皇家騎警。

該報道稱，加拿大皇家騎警目前還正在調查被解僱的科學家Xiangguo Qiu和她的丈夫Keding Cheng是否將知識產權從位於溫尼伯的絕密國家微生物實驗室 (NML) 傳給了中國。

報道說，加拿大也尚未決定是否將華為技術納入其 5G 網絡建設。有擔心稱可能會讓中國監視加拿大。