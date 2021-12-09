拜登邀集全球民主峰会今天登场

美国将邀请上百个国家一同召开民主峰会，会议今天拉开帷幕。据白宫资深官员7日（周二）说，这次峰会的三大主题聚焦对抗极权、打击贪腐与促进人权保障，更预告美国会在支持自由和独立的媒体及善用科技、推动民主革新等方面提出新举措。

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据自由亚洲今天报道称，美国将邀请上百个国家一同召开民主峰会（summit for democracy）。民主峰会三焦点：抗极权、反贪腐与促人权。

该报道称，不和中国争论北京诡辩的民主，美国已为峰会量身定做了清晰的目标。白宫官员在电话会上说，这次峰会的三大主题聚焦“对抗极权、打击贪腐与促进对人权的尊重”，而美国要在包括支持自由和独立媒体、捍卫自由和公平选举、强化民主以及利用科技促进民主革新等领域，提出新举措和承诺。

官员说，拜登政府除已经预告要与理念相近国家合作、进一步通过出口管制，来防范创新技术的出口被用在迫害人权上，白宫也已经公布美国政府首个针对反腐败的国家战略，包括要在遏制非法融资、 追究腐败者的责任、 维护与加强多边反腐败框架以及促进外交接触，并利用对外援助的资源来推进相关反腐败的政策目标。

据法新社报道称，谁出席谁没受邀，拜登民主峰会与会名单已掀紧张气氛。美国总统拜登主持的民主峰会将于华府时间9日登场，邀请全球100多国代表与会，未受邀的中、俄两国驻美大使上月联名投书，呼吁美国停止挑动隔阂与对立。

受新冠肺炎病毒疫情影响，这场峰会将以视讯方式举行。白宫高调宣扬这场民主峰会，盼展现美国在当前威权或专制主义兴起之际的民主阵营领导地位。

主管民事安全、民主与人权事务的美国国务次卿泽雅（Uzra Zeya）说：「毫无疑问，我们正处于民主需重新整顿的时刻。」美国这位官员指出，「世界各地的民主国家正面临愈来愈多新威胁挑战，这已不是什么秘密。全球几乎每个地区的国家都经历了一定程度的民主倒退。」

这场峰会将于今明两天登场，100多国政府，以及非政府组织、民营企业、慈善组织和立法机构代表将视讯齐聚，拜登将在白宫为开幕致词。

然而法新社认为，拜登面对前总统特朗普持续挑战美国民主规范和企图推翻2020年大选结果之举，都为这场民主峰会蒙上一层不安的阴影，甚至在决定与会者名单前，就已掀起一波紧张局势。

拜登视为威权阵营领头的中国和俄罗斯被明确排除在受邀名单外，中国和俄罗斯驻美大使上个月罕见发表联合评论文章，严厉批评拜登计划召开的民主峰会「引发意识形态对抗和裂痕」。

俄罗斯驻美国大使安托诺夫（Anatoly Antonov）和中国驻美国大使秦刚写道：「任何国家都无权用一个标准来评断全球缤纷且多元的政治格局。」

拜登政府邀请台湾与会，更进一步挑动中国的敏感神经。此外，在决定有哪些国家因侵犯人权或操纵选票而被排除在受邀名单之外时，紧张氛围也没少过。

举例而言，巴基斯坦和菲律宾受邀参与，欧盟成员国匈牙利的民族主义政府出局，巴西右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）拿到邀请函，北约（NATO）成员土耳其总统艾尔多安（Recep Tayyip Erdogan）却吃了闭门羹。