加政府科学家因未完全披露与中国大学联系而被控罪

据加拿大《环球邮报》12月17日报导，加国联邦当局指控一名在萨斯喀彻温省工作的国际知名农业专家犯有“欺诈和背信罪”，指控他在受雇于加拿大政府期间秘密接受了一所中国大学的资助。

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报导称，甘延太（Yantai Gan）于1999年开始为加拿大农业与农业食品部工作，加拿大皇家学会在2019年认可了他的作物科学研究。甘延太在两年前被捕，但加拿大皇家骑警直到上周才公开宣布对他的刑事案件，即案件在斯威夫特卡伦特市的预审开始前几天。

加拿大皇家骑警称，他们指控甘延太违反作为加拿大公职人员的信任，欺诈超过5000加元，以及拥有超过5000加元的犯罪所得。报导称，虽然加拿大警方的声明提供的细节不多，但今年早些时候的一份指控文件，以及2020年提交的一份与申请限制甘延太出售其在不列颠哥伦比亚省的房子有关的宣誓书，扩大了加拿大皇家骑警对这位杰出科学家的指控。

在指控文件中，加拿大皇家骑警指控甘延太没有向加拿大农业与农业食品部披露他与中国甘肃农业大学的全部关系。该文件还称，他隐瞒了与意大利企业百味来美国公司的交易。

根据该文件，甘延太被指控为中国的大学招募国际科学家。加拿大皇家骑警指控这些关系，以及甘延太因此而收到的款项，构成了“欺诈和背信罪”，因为他没有向雇主透露这些关系以获得批准，这违反了加拿大农业与农业食品部的信息披露要求。

据加拿大农业与农业食品部称，甘延太自2019年11月起不再为加国联邦政府工作。他的一位律师表示，这些指控都没有在法庭上得到证明。甘延泰选择了陪审团审判，并打算不认罪。报导称，案件的审判的日期还没有确定。