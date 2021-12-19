智利史上最两极分化的总统选举 周日决选投票

南美洲国家智利周日迎来总统选举第二轮投票，进入最后角逐的两位候选人安东尼奥•卡斯特（ José Antonio Kast）和加布列尔•博里克(Gabriel Boric)，分别被视作是该国1990年代皮诺切特以来最为右倾和1970年代阿连德以来最为左倾的总统候选人。而两人在选前民调中的势均力敌也令这一智利史上最为两极分化的总统大选结果充满悬念。

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新自由主义模式与福利国家的较量是主导此次选举最主要的经济议题，为自由市场辩护，现年55岁律师卡斯特长期从政，曾任智利众议员，是其创建的极右翼政党的领导人，2017年他首次参加总统选举就曾获得8%的选票。卡斯特主张严控非法移民，采取强硬手段保障社会安全、有力打击犯罪，主张精简政府开支，计划降低公司税收、取消妨碍投资和就业的法律法规。

卡斯特沉着冷静的语言风格与大胆夸张的言论主张令其获得大批厌倦了皮诺切特执政的忠实选民。

与卡斯特观点截然相反，作为智利多场重要学生运动的领袖之一，现年35岁的加布列尔•博里克2014年起任智利议员，他主张对该国新自由主义发展模式做彻底转型，提出改革税制、增加燃油税等税种，对最富有的人征收所得税，并为 "超级富豪 "引入财富税。

对于智利所紧迫面对的医疗卫生及养老问题，博里克主张废除由私营企业管理养老金的制度，实行普惠的医疗保险。而卡斯特是此次选举首轮投票的七个候选人中唯一一个希望通过资本化方式保留私人养老金制度的人，该制度在2019年的抗议活动中备受批评。

如能当选，博里奇将成为智利历史上最年轻的总统。

在11月21日的第一轮投票中，卡斯特和博里奇的得票分别是27.9%和25.8%。

据智利被禁但在境外公布的最新民调显示，两位候选人选情势均力敌，而一轮投票中的中间派及弃选者的选票动员将很大程度上影响周日第二轮投票的结果。但无论谁当选，都将不会拥有议会多数。目前智利上院左、右派各有25名议席，在众院左派稍具优势，有79名议席，右派有76名议席。

智利总统任期4年，不可连选连任。新一届总统将于明年3月11日就职。

预计有约1500万智利登记选民将前往投票，投票时间为格林尼治标准时间上午11点至晚上9点。