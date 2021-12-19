智利史上最兩極分化的總統選舉 周日決選投票

南美洲國家智利周日迎來總統選舉第二輪投票，進入最後角逐的兩位候選人安東尼奧•卡斯特（ José Antonio Kast）和加布列爾•博里克(Gabriel Boric)，分別被視作是該國1990年代皮諾切特以來最為右傾和1970年代阿連德以來最為左傾的總統候選人。而兩人在選前民調中的勢均力敵也令這一智利史上最為兩極分化的總統大選結果充滿懸念。

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新自由主義模式與福利國家的較量是主導此次選舉最主要的經濟議題，為自由市場辯護，現年55歲律師卡斯特長期從政，曾任智利眾議員，是其創建的極右翼政黨的領導人，2017年他首次參加總統選舉就曾獲得8%的選票。卡斯特主張嚴控非法移民，採取強硬手段保障社會安全、有力打擊犯罪，主張精簡政府開支，計畫降低公司稅收、取消妨礙投資和就業的法律法規。

卡斯特沉着冷靜的語言風格與大膽誇張的言論主張令其獲得大批厭倦了皮諾切特執政的忠實選民。

與卡斯特觀點截然相反，作為智利多場重要學生運動的領袖之一，現年35歲的加布列爾•博里克2014年起任智利議員，他主張對該國新自由主義發展模式做徹底轉型，提出改革稅制、增加燃油稅等稅種，對最富有的人徵收所得稅，並為 "超級富豪 "引入財富稅。

對於智利所緊迫面對的醫療衛生及養老問題，博里克主張廢除由私營企業管理養老金的制度，實行普惠的醫療保險。而卡斯特是此次選舉首輪投票的七個候選人中唯一一個希望通過資本化方式保留私人養老金制度的人，該制度在2019年的抗議活動中備受批評。

如能當選，博里奇將成為智利歷史上最年輕的總統。

在11月21日的第一輪投票中，卡斯特和博里奇的得票分別是27.9%和25.8%。

據智利被禁但在境外公布的最新民調顯示，兩位候選人選情勢均力敵，而一輪投票中的中間派及棄選者的選票動員將很大程度上影響周日第二輪投票的結果。但無論誰當選，都將不會擁有議會多數。目前智利上院左、右派各有25名議席，在眾院左派稍具優勢，有79名議席，右派有76名議席。

智利總統任期4年，不可連選連任。新一屆總統將於明年3月11日就職。

預計有約1500萬智利登記選民將前往投票，投票時間為格林尼治標準時間上午11點至晚上9點。