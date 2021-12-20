“奥密克戎”: 美国两款疫苗加强针或可降低感染

正当岁末年初美国和世界很多国家民众为庆圣诞和新年而欢聚一堂之时，新冠病毒最新变异毒株奥密克戎在全球快速传播而导致的疫情飙升却让很多国家不得不重启管控措施，同时迫使很多家庭和团体改变或取消团聚和其他庆祝活动。

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白宫首席医学顾问安东尼∙弗契12月19日接受美国国家广播公司（NBC）采访时指出“有一点非常清楚，那就是（奥密克戎）超强的传播能力”。“它在全球疯狂传播。”

奥密克戎变异毒株上个月首度在南非被发现，结果目前已经现踪将近100个国家。正如美国之音等媒体之前所作的报道，很多国家因此在岁末年初的旅行旺季被迫实施交通限制以及其他的管控措施。

虽然德尔塔（Delta）毒株仍然是目前感染确诊感染者的主要毒株，但初步的研究数据显示，奥密克戎似乎拥有令人担忧的抗拒疫苗效力和高传播性的能力。

弗契警告说，即使奥密克戎毒株感染者症状较轻这一点也不容乐观，因为南非奥密克戎感染者的住院率低于德尔塔感染者的住院率很可能是因为很多重复感染者的体内已经具备了抗体。

“无论你怎么看，”弗契说，“当感染者人数超多时，即使症状没那么严重，光是感染人数本身就会抵消症状不重这一因素。”

“我们的医院，如果疫情未来一两周像现在这样发展，就会面临非常大的压力”，特别是在疫苗接种率偏低的地区。

两位美国联邦参议员伊丽莎白∙华伦（Elizabeth Warren）和科瑞∙布克（Cory Booker）星期天先后分别在推特上贴文表示，他们的病毒检测都呈阳性。两人都已经接种了疫苗以及第三剂加强针，所幸两人的症状都显温和。

两个人都没有表示，他们感染的是否是奥密克戎变异毒株。

弗契呼吁尚未接种疫苗的美国人赶紧去接种；而已经接种的人赶紧去打第三剂加强针。弗契说，美国人口中，约有70%的人至少接种了一剂疫苗，但是还有5000万应该接种的人尚未接种。

拜登政府也正在全力劝说美国民众寻求疫苗保护。拜登总统本人星期二还将就此向全国发表电视演说。

纽约州是美国目前新一波疫情最严重的地区。星期六单日检测的阳性结果高达22000人，一连两日创历史新高。

根据美国约翰霍布金斯大学的追踪统计，美国截至上星期因新冠疫情而死亡的累计人数已经超过80万人。

奥密克戎变异毒株自从在南非被发现以来，一直在全世界攻城略地。连在防疫问题上一直不惜一切代价坚持“零容忍”政策的中国也不能幸免。中国的天津、广州和长沙等地都已出现奥密克戎变异毒株的确诊病例。

中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙在星期一的一场记者会上承认，中国个别地区报告奥密克戎变异毒株输入病例导致了本土病例，因此对奥密克戎的防范丝毫不能放松。

雷正龙表示，国家卫健委将从几个方面加强对奥密克戎的防控，包括坚持“人物同防”，强化口岸外防输入；强化集中隔离场所管理，严防交叉感染；强化监测预警和疫情紧急处置。