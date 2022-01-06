美国国会大厦骚乱事件一周年 拜登讲话准备指控特朗普全负“单一责任”

根据美国白宫表示，美国总统拜登将在周四纪念1月6日国会大厦致命骚乱事件一周年时对美国民众表示，前总统特朗普对该事件负有“单一责任”。司法部长贾兰德（Merrick Garland）也承诺正义正在伸张，说他「致力于向各种程度的所有肇事者依法追究责任，无论当天是否在场，都得为攻击民主负起刑事责任」。当被问及拜登是否会直接提到特朗普的名字时，白宫发言人表示「正在为演说定稿，但我认为民众会知道他指的是谁」。

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据路透社报道称，美国总统拜登与副总统哈里斯(贺锦丽, Kamala Harris)将于周四上午在美国国会大厦发表谈话。一年前的这一天，特朗普的死忠支持者侵入国会大厦，试图阻止选举人团的投票认证但未果，拜登正式胜选。

自去年1月就任总统以来，拜登和他的高级助手一直不愿直接谈论特朗普，即使特朗普继续散布有关自己败选的谎言。民主党人、历史学家和民权运动人士也越发担心美国民主的未来。

据白宫新闻秘书普萨基表示：拜登周四“将陈述国会大厦事件的意义，以及特朗普总统对我们所见到的骚乱与杀戮负有的单一责任，拜登将强势回击前总统散布的谎言，这些谎言试图误导美国人民和他自己的支持者，并分散外界对他在事件中所扮演角色的注意力。”

特朗普取消了原定周四傍晚在其佛州海湖庄园举行的记者会，指责众议院对袭击事件的调查以及新闻媒体“偏颇且不诚实”。特朗普的发言人Taylor Budowich表示，拜登在1月6日“试图进一步分裂我们的国家 ”是“毫不奇怪的”，并补充说 “分裂是民主党人唯一知道怎么做的事情”。

据白宫表示，拜登将回击特朗普的错误主张，即他败选是大范围欺诈所致，以及特朗普试图淡化国会大厦袭击的做法。拜登一直“清楚地看到这位前总统对我们的民主所构成的威胁，”普萨基说，“以及这位前总统如何不断地破坏美国的基本价值观和法治。”她补充说，总统认为这次致命的袭击是“特朗普总统执政的那四年对我们国家所作一切的悲剧性顶点”。

一位政府官员说，哈里斯将利用她的讲话“概述美国的实践正在经受考验，我们必须努力确保投票权，确保自由和公平的选举，并为后代守卫我们的民主，”一位政府官员称。

据法新社的报道说，美国国会遇袭周年演说时拜登将挑明特朗普得负责。

特朗普迄今拒绝承认在2020年总统大选败选，持续向数以百万计支持者散布阴谋论，声称自己才是真正赢家。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）今天表示，拜登将在国会大厦雕像厅（Statuary Hall）态度坚定地究责特朗普。这里就是一年前特朗普支持者闯入、试图中断拜登当选认证程序的所在之处。当被问及拜登是否会直接提到特朗普的名字时，莎琪表示「正在为演说定稿，但我认为民众会知道他指的是谁」。

今天稍早，国会警察局长曼格尔（Thomas Manger）表示，他的警队不会再像去年那样措手不及。司法部长贾兰德（Merrick Garland）也承诺正义正在伸张，说他「致力于向各种程度的所有肇事者依法追究责任，无论当天是否在场，都得为攻击民主负起刑事责任」。