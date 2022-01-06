美國國會大廈騷亂事件一周年 拜登講話準備指控特朗普全負“單一責任”

根據美國白宮表示，美國總統拜登將在周四紀念1月6日國會大廈致命騷亂事件一周年時對美國民眾表示，前總統特朗普對該事件負有“單一責任”。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）也承諾正義正在伸張，說他「致力於向各種程度的所有肇事者依法追究責任，無論當天是否在場，都得為攻擊民主負起刑事責任」。當被問及拜登是否會直接提到特朗普的名字時，白宮發言人表示「正在為演說定稿，但我認為民眾會知道他指的是誰」。

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據路透社報道稱，美國總統拜登與副總統哈里斯(賀錦麗, Kamala Harris)將於周四上午在美國國會大廈發表談話。一年前的這一天，特朗普的死忠支持者侵入國會大廈，試圖阻止選舉人團的投票認證但未果，拜登正式勝選。

自去年1月就任總統以來，拜登和他的高級助手一直不願直接談論特朗普，即使特朗普繼續散布有關自己敗選的謊言。民主黨人、歷史學家和民權運動人士也越發擔心美國民主的未來。

據白宮新聞秘書普薩基表示：拜登周四“將陳述國會大廈事件的意義，以及特朗普總統對我們所見到的騷亂與殺戮負有的單一責任，拜登將強勢回擊前總統散布的謊言，這些謊言試圖誤導美國人民和他自己的支持者，並分散外界對他在事件中所扮演角色的注意力。”

特朗普取消了原定周四傍晚在其佛州海湖莊園舉行的記者會，指責眾議院對襲擊事件的調查以及新聞媒體“偏頗且不誠實”。特朗普的發言人Taylor Budowich表示，拜登在1月6日“試圖進一步分裂我們的國家 ”是“毫不奇怪的”，並補充說 “分裂是民主黨人唯一知道怎麼做的事情”。

據白宮表示，拜登將回擊特朗普的錯誤主張，即他敗選是大範圍欺詐所致，以及特朗普試圖淡化國會大廈襲擊的做法。拜登一直“清楚地看到這位前總統對我們的民主所構成的威脅，”普薩基說，“以及這位前總統如何不斷地破壞美國的基本價值觀和法治。”她補充說，總統認為這次致命的襲擊是“特朗普總統執政的那四年對我們國家所作一切的悲劇性頂點”。

一位政府官員說，哈里斯將利用她的講話“概述美國的實踐正在經受考驗，我們必須努力確保投票權，確保自由和公平的選舉，並為後代守衛我們的民主，”一位政府官員稱。

據法新社的報道說，美國國會遇襲周年演說時拜登將挑明特朗普得負責。

特朗普迄今拒絕承認在2020年總統大選敗選，持續向數以百萬計支持者散布陰謀論，聲稱自己才是真正贏家。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天表示，拜登將在國會大廈雕像廳（Statuary Hall）態度堅定地究責特朗普。這裡就是一年前特朗普支持者闖入、試圖中斷拜登當選認證程序的所在之處。當被問及拜登是否會直接提到特朗普的名字時，莎琪表示「正在為演說定稿，但我認為民眾會知道他指的是誰」。

今天稍早，國會警察局長曼格爾（Thomas Manger）表示，他的警隊不會再像去年那樣措手不及。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）也承諾正義正在伸張，說他「致力於向各種程度的所有肇事者依法追究責任，無論當天是否在場，都得為攻擊民主負起刑事責任」。