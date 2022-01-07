判若两人 美前国务卿蓬佩奥6个月瘦身40公斤

曾于美国前总统特朗普主政期间担任国务卿的蓬佩奥受访时表示，他去年6月看到自己体重即将迈入136公斤大关，让他下定决心开始减肥，6个月来甩掉40公斤。

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英国《每日快报》（(Daily Express）和美国《纽约邮报》（New York Post）报导，蓬佩奥（Mike Pompeo）说：“我开始运动，并非每天，但几乎是每天，吃健康的食物，体重就开始下降了。”

蓬佩奥还将家中地下室打造成健身房，设备包括各种重量的哑铃和一台滑步机。

他说：“我尽量一周去地下室5、6次，每次待半小时左右，没有什么科学的方法。没有教练、没有营养师，就只有我一个人。”

出身西点军校（West Point）的蓬佩奥2010年当选堪萨斯州联邦众议员后，体重开始直线上升。然而，他承认维持健康的体重对他来说，一直是“一生的挣扎”。

纪律也相当重要，包括改变饮食习惯，戒掉起司汉堡和含糖食品，代之以比较均衡的饮食。尽管蓬佩奥养成了新的健康生活习惯，但他仍承诺会维持传统，参加家庭聚餐。

身为意大利后裔的他，家庭聚餐时餐桌上总少不了意大利面、面包、起司和甜点，但为了维持身材他会节制饮食，只吃沙拉。

蓬佩奥从特朗普政府卸任后，成为福斯新闻（Fox News）撰稿人，在非营利组织美国法律与正义中心（American Center for Law and Justice）担任国际事务高级顾问，并成立政治行动委员会（PAC），致力于帮助共和党在期中选举夺回参众两院的多数席位。

谈到是否有参加2024年美国总统大选的打算时，他一笑置之说，目前只想花时间陪伴给予他“极大支持”的妻子和家人，希望可以享受当爷爷的天伦之乐。