窃取美农技公司商业机密 前中国籍雇员认罪

据美国司法部表示，一名中国公民周四在密苏里州联邦法院承认密谋从农业公司孟山都窃取商业机密，以使中国政府受益。向海涛11月17日在圣路易斯市郊的家中被捕。11月21日，向海涛被联邦大陪审团以一项共谋经济间谍罪、三项经济间谍罪、一项共谋盗窃商业秘密罪和三项窃取商业秘密罪起诉。当地消息说，在被起诉后，向海涛当时表示，他不认为自己做错了任何事。

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据路透社报道称，根据美国司法部表示，一名中国公民周四在密苏里州联邦法院承认密谋从农业公司孟山都窃取商业机密，以使中国政府受益。美国司法部在一份声明中说，向海涛承认了一项密谋从事经济间谍活动的罪名，法院计划于4月7日作出判决。他面临最高15年的监禁。

向海涛在2008年至2017年期间受雇于孟山都及其一家子公司。根据美国司法部声明，2017年6月向海涛在美国机场被联邦官员拦下，当时他正准备携孟山都的专利预测算法副本飞往中国。

声明说，向海涛被允许飞往中国，他在返回美国时被逮捕。向海涛任职于中国科学院南京土壤研究所。

孟山都于2018年被拜耳公司BAYGn.DE收购。

据法新社消息说，美国司法部透过声明表示，44岁的向海涛曾于2008年到2017年受雇于孟山都及其子公司，他6日在密苏里州坦承代表中国犯下密谋进行经济间谍活动的罪名。本案预计4月7日宣判，向海涛面临最高15年徒刑，也可能挨罚500万美元。

据美国司法部助理部长欧森（Matthew Olsen）说：「虽然向海涛有保护孟山都智慧财产权的协议在先，也一再为此义务接受训练，现在却坦承窃取孟山都的商业机密并转移到记忆卡内，试图携往中华人民共和国以图利中国政府。」密苏里州东区联邦检察官佛莱明（Sayler Fleming）说：「向先生利用他在大型国际企业内部人士身分，窃取宝贵的商业机密供他的母国中国使用。」

密苏里州东区联邦检察官佛莱明称，「我们无法允许美国公民或外籍人士将敏感的商业资讯转交他国竞争对手。」

向海涛2019年被美国当局起诉时，中国外交部曾表示，美国试图利用本案支持其对中国窃取美国企业技术的指控。时任中国外交部发言人的耿爽当时表示：「我们坚决反对美方借题发挥，把一个普通、孤立的案件说成是中方有组织、有计划地从美方窃取知识产权。」

据美国之音今天报道，根据美国司法部的一项声明说，今年44岁的向海涛（Xiang Haitao）曾于2008年至2017年作为一名影像科学家受雇于孟山都（Monsanto）及其子公司“气候公司”（Climate Corporation）。

美国司法部说，向海涛偷窃了孟山都公司研发的帮助农民提高庄家产量的专有软件。美国司法部助理总检察长奥尔森说，“尽管向同意要保护孟山都的知识产权，并接受履行其保护知识产权义务的培训，但是向现在承认，他从孟山都窃取了商业机密，将其下载到一个记忆卡，并企图带到中国，图利中国政府。”

据该报道，向海涛2016年8月获得了中科院的职位，但他从2017年6月起才开始在中科院南京土壤研究所担任研究员。

2019年11月，向海涛离开孟山都的第二天便准备启程返回中国，他在登机前被联邦官员拦住，官员们还查获了营养优化器的复制品。孟山都和气候公司认为营养优化器是一个有价值的商业秘密，也是他们的知识产权。

向海涛11月17日在圣路易斯市郊的家中被捕。11月21日，向海涛被联邦大陪审团以一项共谋经济间谍罪、三项经济间谍罪、一项共谋盗窃商业秘密罪和三项窃取商业秘密罪起诉。

在被起诉后，向海涛当时表示，他不认为自己做错了任何事。