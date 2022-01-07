美东迎冬季炸弹气旋 波及六千万人 政府关门

一场快速移动的冬季风暴在袭击肯塔基州和弗吉尼亚州部分地区后，预计将在1月7日和周六在美东投下2022年冬季该地区首个炸弹气旋，并在主要城市倒下4至12英寸的积雪，超过6千万人处于风暴警告之下。

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天气预测服务机构AccuWeather6日表示，美国东部，从田纳西州到纽约，过夜风刮得更猛烈，雪下得更大，很可能造成炸弹气旋（bomb cyclone）——气压迅速下降，造成大量降水并产生强大的风力。

AccuWeather预报说，马里兰州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州和田纳西州周四晚上雪情最为严重——波士顿降雪量将高达12英寸（约30.5厘米）；美国首都将迎来本周内第二场暴雪，高达3英寸（约7.5厘米）。

该机构还说，纽约市周五可能会看到高达6英寸（约15厘米）的雪。根据国家气象局的数据，东北海岸大部分地区都在冬季风暴警告覆盖之下，费城将有多达约10厘米的降雪。如果风暴增强的速度足够快，预计最北边的缅因州也会有大雪。

“越往北走，积雪越厚。”AccuWeather首席视频气象学家伯尼‧雷诺（Bernie Rayno）说。

本周早些时候，一场冬季风暴给美国东南部和大西洋中部大部分地区带来大雪和强风，学校被迫关闭，飞机停飞，成千上万的人家停电。

CNN报导说，第二轮风暴到来之际，超过6千万人接到警报。受影响当地官员已经“未雨绸缪”，在人口稠密的地区做好准备，包括政府办公室关门，学校停课。

冬季风暴来袭，加上COVID-19（中共病毒引发的疾病）产生的干扰，给航空旅客带来很大麻烦。据flightaware.com报导，周五已经有超过2,200个航班被取消。

纽约市已经启动冬季天气计划，有33万吨盐、700多台撒盐机和1,600多辆犁雪车待命，而邻近的新泽西州则宣布进入紧急状态。

新泽西州州长菲尔‧墨菲（Phil Murphy）警告说，风雪交加可能导致因电线断裂停电。他鼓励人们尽可能远程工作，因为风暴可能会使出行变得很危险。

同样，肯塔基州也宣布进入紧急状态。州长安迪‧贝希尔（Andy Beshear）在周四全州下大雪后宣布进入紧急状态。该州国民警卫队已经在所有州际公路关闭的地方启动。

贝希尔在一份声明中说：“威力强大的恶劣天气正在影响主要州际公路以及州和地方公路出行，并造成停电和对公共基础设施和私人财产的损害。”

他敦促人们尽可能不要上路，并补充说，红十字会正在监测对温暖中心的需求，搜索和救援队已经启动，对受困的驾车者进行安全检查。

政府和学校关门

华盛顿特区联邦政府办公室和公立学校将在周五关门。