美国国会大楼事件一周年：拜登严批特朗普 共和党充耳不闻

美国总统拜登周四在前总统特朗普支持者攻占国会大厦事件一周年纪念活动上发表讲话，不点名指责特朗普扩散“谎言之网”以破坏美国民主。共和党要角则几乎都保持沉默，把舞台让给特朗普发挥。特朗普指责拜登到国会大楼举行批评仪式是做戏，掩盖糟糕执政业绩。美国国会山庄星期四举行1月6日国会大厦暴动事件满一周年纪念活动，共和党没有一名领袖参加。

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据路透社报道称，美国当局举行仪式纪念“攻占国会”事件周年。美国总统拜登周四在纪念活动上发表讲话，指责特朗普扩散“谎言之网”以破坏美国民主。

据拜登在国会发表讲话表示，特朗普谎称广泛的投票欺诈行为从他手中偷走了选举，这可能会破坏法治并颠覆未来的选举。暴徒在2021年1月6日攻击国会大厦，砸碎窗户、袭击警察并迫使立法者奔走逃命。

拜登说，“美利坚合众国的一位前总统制造并扩散了一张有关2020年选举的谎言之网。他这样做是因为他将权力置于原则之上，”拜登批评说，“他不能接受自己的失败。”

该报道说，拜登在25分钟的演讲中没有说出其前任的名字，事后他告诉记者，他是想把焦点放在美国政治制度受到的威胁上，而非特朗普本人。

这种基调，包括对特朗普“伤痕累累的自尊”的嘲讽，一改拜登往日的风格。他在上任第一年的大部分时间里一直专注于推进自己的议程。

特朗普在拜登发表讲话后的几个小时内三度发表声明，指责拜登试图分裂国家并重申其错误的选举主张。特朗普在过去一年中的行为，与他在任时一样打破常规。不同于其他连任失败的美国前总统，特朗普拒绝接受选民的投票结果，并向共和党同僚施压，要求想办法推翻选举结果，但没有成功。

这场演讲表明，拜登和其他民主党人仍对特朗普的政治实力保持戒心。在暴乱发生后的第一时间，连一些共和党人也以为特朗普对该党的控制已经动摇，但从那时起，只见特朗普抓得更牢。

路透/益普索民意调查显示，55%的共和党选民相信特朗普的虚假主张。尽管这些说法已被几十家法院、州选举部门和他自己的政府成员驳斥。

该报道称，特朗普在共和党选民中仍然很受欢迎，他正在努力为11月8日国会期中选举的共和党候选人造势。公开文件显示，特朗普在筹款账户中至少积累了9,800万美元。

据法新社报道说，美国总统拜登在国会大厦暴动事件满一周年这天严词抨击前总统特朗普，共和党要角则几乎都保持沉默，把舞台让给特朗普发挥，显示这个在野党仍惟特朗普马首是瞻。

拜登批评特朗普利用2020年总统大选被操纵的「谎言」怂恿群众暴动。特朗普的说法迄今未经司法证实，而美国民主堡垒比以前都更需要保护。不过，当民主党人矢言「绝不让事件重演」并警告今年11月期中选举和2024年总统大选都攸关民主之际，在野的共和党籍国会议员却悄无声息，反引人侧目。

国会山庄星期四举行1月6日国会大厦暴动事件满一周年纪念活动，共和党没有一名领袖参加。

联邦参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）在乔治亚州出席一名同僚的葬礼，他透过声明指责民主党人试图「利用」纪念活动；联邦众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）则尚未公开发言。

去年国会大厦暴动事件震惊全美，麦康奈和麦卡锡都一反常态地谴责特朗普挑起暴力。但考量到特朗普对选民的广大影响力，且特朗普可能还要于2024年再度竞选总统，麦康奈尔和麦卡锡后来就默默退缩，整个共和党也几乎是如此。

据法新社，由于没有其他共和党要角发声，特朗普正好填补了真空。他在一连串反击拜登的声明中批评：「这出政治剧只不过是要把焦点从拜登彻底失败的事实上转移。」特朗普还很快发布一连串声明来反击拜登，重申2020年大选是一桩「犯罪」，并将拜登的演说斥为「政治剧」。

特朗普重提选举被操纵的指控说：「永远不要忘记2020年总统大选的犯罪。永不放弃！」

民主党人吁请共和党人挺身反对特朗普关于大选舞弊的指控，联邦参议院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）今天警告，特朗普「有害的坏脾气」可能侵害美国民主。舒默说：「太多人希望美国民众移开目光，忘却那天（指去年1月6日国会暴动）发生过的事。」

根据法新社消息说，美国前总统特朗普的媒体集团承诺推出社群网站已久，根据苹果公司（Apple）应用程式商店App Store的清单，这可望在2月兑现。 根据App Store的清单所示，名为「真实社群」（Truth Social，暂译）的应用程式（App），预料将在2月21日起供民众下载，它将有类似脸书（Facebook）的线上联系功能。

据特朗普示，他的新平台将能替代矽谷（Silicon Valley）那些网路公司的产品，特朗普指称那些公司对他与保守派有成见。 根据特朗普媒体科技集团（Trump Media and Technology Group）说法，这个新的社群平台已经提供给一些受邀者使用，也准备好公开发行。

「真实社群」将进军社群平台市场，力图在多个受到保守派和极右翼人士欢迎的社群网站之中脱颖而出。 在那些社群媒体当中，Gettr是由特朗普的前顾问于去年7月初发行；Parler和Gab则早已受到特朗普支持者的青睐。