美國國會大樓事件一周年：拜登嚴批特朗普 共和黨充耳不聞

美國總統拜登周四在前總統特朗普支持者攻佔國會大廈事件一周年紀念活動上發表講話，不點名指責特朗普擴散“謊言之網”以破壞美國民主。共和黨要角則幾乎都保持沉默，把舞台讓給特朗普發揮。特朗普指責拜登到國會大樓舉行批評儀式是做戲，掩蓋糟糕執政業績。美國國會山莊星期四舉行1月6日國會大廈暴動事件滿一周年紀念活動，共和黨沒有一名領袖參加。

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據路透社報道稱，美國當局舉行儀式紀念“攻佔國會”事件周年。美國總統拜登周四在紀念活動上發表講話，指責特朗普擴散“謊言之網”以破壞美國民主。

據拜登在國會發表講話表示，特朗普謊稱廣泛的投票欺詐行為從他手中偷走了選舉，這可能會破壞法治並顛覆未來的選舉。暴徒在2021年1月6日攻擊國會大廈，砸碎窗戶、襲擊警察並迫使立法者奔走逃命。

拜登說，“美利堅合眾國的一位前總統製造並擴散了一張有關2020年選舉的謊言之網。他這樣做是因為他將權力置於原則之上，”拜登批評說，“他不能接受自己的失敗。”

該報道說，拜登在25分鐘的演講中沒有說出其前任的名字，事後他告訴記者，他是想把焦點放在美國政治制度受到的威脅上，而非特朗普本人。

這種基調，包括對特朗普“傷痕纍纍的自尊”的嘲諷，一改拜登往日的風格。他在上任第一年的大部分時間裡一直專註於推進自己的議程。

特朗普在拜登發表講話後的幾個小時內三度發表聲明，指責拜登試圖分裂國家並重申其錯誤的選舉主張。特朗普在過去一年中的行為，與他在任時一樣打破常規。不同於其他連任失敗的美國前總統，特朗普拒絕接受選民的投票結果，並向共和黨同僚施壓，要求想辦法推翻選舉結果，但沒有成功。

這場演講表明，拜登和其他民主黨人仍對特朗普的政治實力保持戒心。在暴亂髮生後的第一時間，連一些共和黨人也以為特朗普對該黨的控制已經動搖，但從那時起，只見特朗普抓得更牢。

路透/益普索民意調查顯示，55%的共和黨選民相信特朗普的虛假主張。儘管這些說法已被幾十家法院、州選舉部門和他自己的政府成員駁斥。

該報道稱，特朗普在共和黨選民中仍然很受歡迎，他正在努力為11月8日國會期中選舉的共和黨候選人造勢。公開文件顯示，特朗普在籌款賬戶中至少積累了9,800萬美元。

據法新社報道說，美國總統拜登在國會大廈暴動事件滿一周年這天嚴詞抨擊前總統特朗普，共和黨要角則幾乎都保持沉默，把舞台讓給特朗普發揮，顯示這個在野黨仍惟特朗普馬首是瞻。

拜登批評特朗普利用2020年總統大選被操縱的「謊言」慫恿群眾暴動。特朗普的說法迄今未經司法證實，而美國民主堡壘比以前都更需要保護。不過，當民主黨人矢言「絕不讓事件重演」並警告今年11月期中選舉和2024年總統大選都攸關民主之際，在野的共和黨籍國會議員卻悄無聲息，反引人側目。

國會山莊星期四舉行1月6日國會大廈暴動事件滿一周年紀念活動，共和黨沒有一名領袖參加。

聯邦參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在喬治亞州出席一名同僚的葬禮，他透過聲明指責民主黨人試圖「利用」紀念活動；聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則尚未公開發言。

去年國會大廈暴動事件震驚全美，麥康奈和麥卡錫都一反常態地譴責特朗普挑起暴力。但考量到特朗普對選民的廣大影響力，且特朗普可能還要於2024年再度競選總統，麥康奈爾和麥卡錫後來就默默退縮，整個共和黨也幾乎是如此。

據法新社，由於沒有其他共和黨要角發聲，特朗普正好填補了真空。他在一連串反擊拜登的聲明中批評：「這出政治劇只不過是要把焦點從拜登徹底失敗的事實上轉移。」特朗普還很快發布一連串聲明來反擊拜登，重申2020年大選是一樁「犯罪」，並將拜登的演說斥為「政治劇」。

特朗普重提選舉被操縱的指控說：「永遠不要忘記2020年總統大選的犯罪。永不放棄！」

民主黨人籲請共和黨人挺身反對特朗普關於大選舞弊的指控，聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天警告，特朗普「有害的壞脾氣」可能侵害美國民主。舒默說：「太多人希望美國民眾移開目光，忘卻那天（指去年1月6日國會暴動）發生過的事。」

根據法新社消息說，美國前總統特朗普的媒體集團承諾推出社群網站已久，根據蘋果公司（Apple）應用程式商店App Store的清單，這可望在2月兌現。 根據App Store的清單所示，名為「真實社群」（Truth Social，暫譯）的應用程式（App），預料將在2月21日起供民眾下載，它將有類似臉書（Facebook）的線上聯繫功能。

據特朗普示，他的新平台將能替代矽谷（Silicon Valley）那些網路公司的產品，特朗普指稱那些公司對他與保守派有成見。 根據特朗普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group）說法，這個新的社群平台已經提供給一些受邀者使用，也準備好公開發行。

「真實社群」將進軍社群平台市場，力圖在多個受到保守派和極右翼人士歡迎的社群網站之中脫穎而出。 在那些社群媒體當中，Gettr是由特朗普的前顧問於去年7月初發行；Parler和Gab則早已受到特朗普支持者的青睞。