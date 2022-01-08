美国国情咨文没有准备好 拜登推迟到3月再说

据美国白宫报告，美国总统拜登将于3月1日向国会发表国情咨文演讲，这一日期较通常的时间晚了几周。这也是美国历史上首次推迟至3月才发表国情咨文。拜登是受到众议院主席佩洛希邀请前往国会大楼演讲。两年前，2020年，佩洛希曾把当时总统特朗普交到她手上的国情咨文讲稿副本当众撕毁。

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路透社引述白宫发言人Karine Jean-Pierre在空军一号上对记者表示，拜登总统已经接受了美国众议院议长佩洛希稍早发出的演讲邀请。这是美国历史上第一次在3月发表年度国情咨文演讲；根据众议院历史学家的说法，在过去一个世纪的大部分时间里，总统都是在1月或2月向国会发表国情咨文。

据法新社说，2013年，当时的总统奥巴马（Barack Obama）是在2月12日在国会联席会议上发表国情咨文演说。

3月1日也是国会选举开跑的日子，德州将在当天进行初选，让民主、共和两党选民选出各自的代表，参加11月8日的参议员和众议员选举。

总统在国会参众联席会议上发表谈话通常都是盛大而隆重的事，但也成为不同党派表达立场的舞台，佩洛希2020年就曾把当时总统特朗普交到她手上的讲稿副本撕毁。

2009年，当时的总统奥巴马在国会联席会议上发表特别演说，阐述奥巴马健保法，共和党众议员威尔森（Joe Wilson）对着奥巴马大喊「你说谎！」。威尔森有失礼仪，遭共和、民主两党议员谴责，他因此公开向奥巴马道歉。

路透社说，3月1日也标志着国会中期选举季的开始，德克萨斯州将在当日举行初选，让民主党和共和党选出参加11月8日选举的候选人。