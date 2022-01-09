伊朗制裁51名美国人 白宫警告别轻举妄动

报复2年前已故圣城部队指挥官苏雷曼尼被美军无人机击毙，伊朗宣布制裁51名美国人，白宫9日则表示，若伊朗袭击包括制裁名单在内的任何美国人，将面临严重后果。

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路透社报导，白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，伊朗8日宣布制裁名单，同时德黑兰方面撑腰的武装分子仍持续袭击部署在中东的美军。

苏利文发表声明说：“我们将与盟邦及伙伴合作，遏止及因应伊朗发动的任何攻击，若伊朗胆敢袭击任何美国人，包括昨天宣布的制裁名单，将面临严重后果。”

针对两年前已故圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）遭击毙，伊朗8日宣布制裁数十名美国人，当中许多人是美军。

伊朗外交部表示，这51名美国人因“恐怖主义”及违反人权而被制裁，伊朗当局可藉此没入他们在当地持有的资产，不过很显然根本没这类资产，可见伊朗此举不过是虚张声势。

根据伊朗公布的制裁名单，当中包括美军参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley），还有白宫前国家安全顾问欧布莱恩（Robert O'Brien）等。

卸任总统特朗普2020年1月3日下令，出动无人机击毙领导伊朗最精锐的革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官苏雷曼尼。