伊制裁51名美国人

伊朗制裁51名美国人 白宫警告别轻举妄动

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Une capture d'écran d'une interview diffusée par la télévision d'État iranienne le 1er octobre 2019 montre Ghassem Soleimani, haut commandant des Gardiens de la Révolution
Une capture d'écran d'une interview diffusée par la télévision d'État iranienne le 1er octobre 2019 montre Ghassem Soleimani, haut commandant des Gardiens de la Révolution © DS
作者： 法广
3 分钟

报复2年前已故圣城部队指挥官苏雷曼尼被美军无人机击毙，伊朗宣布制裁51名美国人，白宫9日则表示，若伊朗袭击包括制裁名单在内的任何美国人，将面临严重后果。

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路透社报导，白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，伊朗8日宣布制裁名单，同时德黑兰方面撑腰的武装分子仍持续袭击部署在中东的美军。

 

苏利文发表声明说：“我们将与盟邦及伙伴合作，遏止及因应伊朗发动的任何攻击，若伊朗胆敢袭击任何美国人，包括昨天宣布的制裁名单，将面临严重后果。”

针对两年前已故圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）遭击毙，伊朗8日宣布制裁数十名美国人，当中许多人是美军。

伊朗外交部表示，这51名美国人因“恐怖主义”及违反人权而被制裁，伊朗当局可藉此没入他们在当地持有的资产，不过很显然根本没这类资产，可见伊朗此举不过是虚张声势。

根据伊朗公布的制裁名单，当中包括美军参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley），还有白宫前国家安全顾问欧布莱恩（Robert O'Brien）等。

卸任总统特朗普2020年1月3日下令，出动无人机击毙领导伊朗最精锐的革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官苏雷曼尼。

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