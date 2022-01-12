新冠溯源：美国国会致函卫生部欲调查福奇是否隐瞒信息

美国国会众议院共和党重量级议员众议院司法委员会议员吉姆-乔丹（Jim Jordan ）和众议院监督委员会议员詹姆斯-科默（James Comer）1月11日致函美国卫生与公共服务部部长 Becerra，要求提供对美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）所长安东尼-福奇博士的访问记录。

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信函揭露现任美国国家卫生研究院院长柯林斯（Dr Francis . Collins）和美国国家过敏和传染病研究所所长福奇（Anthony Fauci）与美国病毒学顶尖级专家之间的电邮记录，最新公开的电子邮件显示，在大流行病早期美国卫生部门咨询的专家们就认为新冠病毒源自中国武汉的一个实验室是可能的，甚至是极有可能的，但安东尼-福奇博士和弗朗西斯-柯林斯博士却努力阻止讨论这一假设。

公开信披露的电子邮件中包括2020年2月1日的一次有关病毒来源讨论的电话会议的记录，在这次会议上，至少有11位科学家对病毒的起源进行了研究，其中许多人倾向于实验室泄漏理论。

这次电话会议的总结记录在2020年2月2日惠康基金会主任杰里米-法拉尔博士（Dr. Jeremy Farrar）向柯林斯、福奇和劳伦斯-塔巴克（ Lawrence Tabak 当时是美国国立卫生研究院的首席副院长，现在是代理院长）发送的一封电子邮件上，根据法拉尔博士 的记录，冠状病毒研究专家，被称为 "SARS受体发现者"的斯克里普斯研究所的免疫学教授Mike Farzan在会上表示，他发现该病毒的一个关键方面 "非常不可能 "在实验室之外发展，他认为来自实验室的可能性是70 %或者60 %。

杜兰大学医学院微生物学教授罗伯特-加里（Robert Garry）则也表示，他看不出有什么 "合理的自然情况 "让关键的氨基酸和核苷酸插入蝙蝠病毒中，使其成为杀死全世界500多万人的病毒。

不过，上述科学家受到福奇等人的警告，他们被警告实验室泄密的讨论可能 "对整个科学，特别是对中国的科学造成不必要的伤害"。

美国众议院的信函中强调"[这些电子邮件]显示，福奇博士被警告过两件事。(1) 新冠病毒有可能从武汉病毒研究所泄露出来；(2) 该病毒有可能被进行了基因改造"。

公开信指出，目前的当务之急是要调查清楚福奇博士是否将上述信息传达给政府的其他部门，以及倘若该信息被及时传播是否会改变美国政府对大流行病的反应。另外，尽管福奇博士在多个场合进行了否认，但事实上，他十分清楚美国政府与援助武汉实验室的卫生组织之间的利益合作关系。