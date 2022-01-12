新冠溯源：美國國會致函衛生部欲調查福奇是否隱瞞信息

美國國會眾議院共和黨重量級議員眾議院司法委員會議員吉姆-喬丹（Jim Jordan ）和眾議院監督委員會議員詹姆斯-科默（James Comer）1月11日致函美國衛生與公共服務部部長 Becerra，要求提供對美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長安東尼-福奇博士的訪問記錄。

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信函揭露現任美國國家衛生研究院院長柯林斯（Dr Francis . Collins）和美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）與美國病毒學頂尖級專家之間的電郵記錄，最新公開的電子郵件顯示，在大流行病早期美國衛生部門諮詢的專家們就認為新冠病毒源自中國武漢的一個實驗室是可能的，甚至是極有可能的，但安東尼-福奇博士和弗朗西斯-柯林斯博士卻努力阻止討論這一假設。

公開信披露的電子郵件中包括2020年2月1日的一次有關病毒來源討論的電話會議的記錄，在這次會議上，至少有11位科學家對病毒的起源進行了研究，其中許多人傾向於實驗室泄漏理論。

這次電話會議的總結記錄在2020年2月2日惠康基金會主任傑里米-法拉爾博士（Dr. Jeremy Farrar）向柯林斯、福奇和勞倫斯-塔巴克（ Lawrence Tabak 當時是美國國立衛生研究院的首席副院長，現在是代理院長）發送的一封電子郵件上，根據法拉爾博士 的記錄，冠狀病毒研究專家，被稱為 "SARS受體發現者"的斯克里普斯研究所的免疫學教授Mike Farzan在會上表示，他發現該病毒的一個關鍵方面 "非常不可能 "在實驗室之外發展，他認為來自實驗室的可能性是70 %或者60 %。

杜蘭大學醫學院微生物學教授羅伯特-加里（Robert Garry）則也表示，他看不出有什麼 "合理的自然情況 "讓關鍵的氨基酸和核苷酸插入蝙蝠病毒中，使其成為殺死全世界500多萬人的病毒。

不過，上述科學家受到福奇等人的警告，他們被警告實驗室泄密的討論可能 "對整個科學，特別是對中國的科學造成不必要的傷害"。

美國眾議院的信函中強調"[這些電子郵件]顯示，福奇博士被警告過兩件事。(1) 新冠病毒有可能從武漢病毒研究所泄露出來；(2) 該病毒有可能被進行了基因改造"。

公開信指出，目前的當務之急是要調查清楚福奇博士是否將上述信息傳達給政府的其他部門，以及倘若該信息被及時傳播是否會改變美國政府對大流行病的反應。另外，儘管福奇博士在多個場合進行了否認，但事實上，他十分清楚美國政府與援助武漢實驗室的衛生組織之間的利益合作關係。