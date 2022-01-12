英特尔删除公开信中涉新疆文字 美参议员关切及要求政府停止补助

美国共和党籍参议员霍利周二致函美国半导体巨头英特尔，要求该公司就修改上个月向供应商发布的公开信并删除其中涉新疆内容的决定进行说明。此前，参议员卢比奥也批评英特尔屈服于北京而删除涉疆文字的行为是怯懦的，并称应将英特尔从政府补助资金中排除。

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去年12月美国芯片龙头英特尔在一封向供应商发表的公开信中点名新疆，呼吁合作伙伴避免从新疆地区进行采购，但这封公开信在中国媒体曝光后立即引发中国网民一片挞伐，还有网民呼吁抵制英特尔产品。英特尔随后也在压力驱使下向中国客户和供应商致歉。

事件现今又有新发展，《华尔街日报》周一（1月10日）报道称，英特尔在其官网发表的致供应商的公开信最新版本中已经删除了所有提及新疆的文字内容。英特尔说，该公司“最近在中国发表了一份声明，以解决我们在中国的利益相关者所提出的担忧，即有关我们如何在某些法律要求和政策上与全球供应商沟通。”

英特尔删除有关新疆文字的决定引发多位美国国会议员抨击。据美国之音报道，来自密苏里州的共和党联邦参议员乔什·霍利（Josh Hawley）周二（1月11日）致函英特尔首席执行官盖尔辛格，要求该公司就有关问题进行说明。

霍利在信中说：“英特尔愿意迁就北京的态度令人震惊”。美国之音报道突出，霍利参议员在信中列举出七大问题，就英特尔如何在供应链中确保避免使用强迫劳动生产的产品、是否曾遭受中国政府的威胁和压力、以及何时决定移除供应商公开信中涉及新疆文字的决定进行说明。霍利要求英特尔在这个月底前作出回复。

霍利还要求英特尔公司明确在新疆维吾尔穆斯林的人权问题上公开表态。霍利批评英特尔未能在新疆维吾尔穆斯林所面临的人权问题上谴责在新疆发生的强迫劳动行为，并愿意迁就北京当局而修改公开信文字。

作为回应中国在新疆地区维吾尔少数民族穆斯林的人权侵犯问题，美国国会去年底一致通过了《防止强迫维吾尔人劳动法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），法案在12月中获拜登总统签署生效。根据内容，法案将禁止任何强迫劳动生产的产品进入美国市场，并预设所有新疆制造的产品均使用了强迫劳动，因此按照《1930年关税法》（1930 Tariff Act）禁止进口这些产品，除非企业能提出有力证据证明其制造过程中未使用强迫劳动。

美国之音续称，共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）是《防止强迫维吾尔人劳动法》在国会的主要推手。周一，他在英特尔删除致供应商公开信中的涉疆文字后谴责英特尔向北京低头的做法是“怯懦的”，鲁比奥说：“如果像是英特尔这样的公司继续隐瞒有关美国法律的事实只为了讨好中国共产党，那么根据《美国芯片法》，他们应该没有资格获得任何资金。”

该报道援引公开数据显示，自2015年以来，中国就一直是英特尔第一大营收来源。英特尔去年在中国（含香港）的总收入已达202.6亿美元，约占其年度总收入的26%。