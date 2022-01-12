英特爾刪除公開信中涉新疆文字 美參議員關切及要求政府停止補助

美國共和黨籍參議員霍利周二致函美國半導體巨頭英特爾，要求該公司就修改上個月向供應商發布的公開信並刪除其中涉新疆內容的決定進行說明。此前，參議員盧比奧也批評英特爾屈服於北京而刪除涉疆文字的行為是怯懦的，並稱應將英特爾從政府補助資金中排除。

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去年12月美國芯片龍頭英特爾在一封向供應商發表的公開信中點名新疆，呼籲合作夥伴避免從新疆地區進行採購，但這封公開信在中國媒體曝光後立即引發中國網民一片撻伐，還有網民呼籲抵制英特爾產品。英特爾隨後也在壓力驅使下向中國客戶和供應商致歉。

事件現今又有新發展，《華爾街日報》周一（1月10日）報道稱，英特爾在其官網發表的致供應商的公開信最新版本中已經刪除了所有提及新疆的文字內容。英特爾說，該公司“最近在中國發表了一份聲明，以解決我們在中國的利益相關者所提出的擔憂，即有關我們如何在某些法律要求和政策上與全球供應商溝通。”

英特爾刪除有關新疆文字的決定引發多位美國國會議員抨擊。據美國之音報道，來自密蘇里州的共和黨聯邦參議員喬什·霍利（Josh Hawley）周二（1月11日）致函英特爾首席執行官蓋爾辛格，要求該公司就有關問題進行說明。

霍利在信中說：“英特爾願意遷就北京的態度令人震驚”。美國之音報道突出，霍利參議員在信中列舉出七大問題，就英特爾如何在供應鏈中確保避免使用強迫勞動生產的產品、是否曾遭受中國政府的威脅和壓力、以及何時決定移除供應商公開信中涉及新疆文字的決定進行說明。霍利要求英特爾在這個月底前作出回復。

霍利還要求英特爾公司明確在新疆維吾爾穆斯林的人權問題上公開表態。霍利批評英特爾未能在新疆維吾爾穆斯林所面臨的人權問題上譴責在新疆發生的強迫勞動行為，並願意遷就北京當局而修改公開信文字。

作為回應中國在新疆地區維吾爾少數民族穆斯林的人權侵犯問題，美國國會去年底一致通過了《防止強迫維吾爾人勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），法案在12月中獲拜登總統簽署生效。根據內容，法案將禁止任何強迫勞動生產的產品進入美國市場，並預設所有新疆製造的產品均使用了強迫勞動，因此按照《1930年關稅法》（1930 Tariff Act）禁止進口這些產品，除非企業能提出有力證據證明其製造過程中未使用強迫勞動。

美國之音續稱，共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）是《防止強迫維吾爾人勞動法》在國會的主要推手。周一，他在英特爾刪除致供應商公開信中的涉疆文字後譴責英特爾向北京低頭的做法是“怯懦的”，魯比奧說：“如果像是英特爾這樣的公司繼續隱瞞有關美國法律的事實只為了討好中國共產黨，那麼根據《美國芯片法》，他們應該沒有資格獲得任何資金。”

該報道援引公開數據顯示，自2015年以來，中國就一直是英特爾第一大營收來源。英特爾去年在中國（含香港）的總收入已達202.6億美元，約佔其年度總收入的26%。