美国务院报告:中国在南海的大部分主权主张不符国际法，不享有历史权利

美国周三（1月12号）指责北京 "非法 "声称拥有大部分南中国海，并在其迄今为止最详细的法律分析报告中拒绝接受中国主张的地理和历史依据。国务院发表的最新报道描述了中国在南中国海的大部分主权主张既不符合国际法，也不享有历史权利。

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美国国务院海洋及国际环境与科学事物局星期三（2022年1月12日）发表了《海洋疆界第150期：中国在南中国海的海洋主张》系列报告，在2014年发表的第143期有关报告的基础上做了更新。这份总共47页的新报告阐述了中国以历史权力为依据在南中国海的大部分主张并无法律依据，并对北京声称拥有海洋权的100多个岛礁进行了技术分析，探明这些岛礁在潮水高位时被水淹没，因此依据国际法，中国对这些岛礁周边12海里的海域并不享有主权。

美国国务院称，海洋界限研究是一个长期的法律和技术系列，它检查国家海洋主张和边界，并评估它们与国际法的一致性。这项最新研究是“海洋界限” 系列的第 150 篇 ，得出的结论是，中国在南海大部分地区主张非法海洋主张，包括非法的历史性权利主张。国务院声明还说，该研究基于美国商务部 2014 年对中国在南海的模糊“虚线”主张的分析。随着这项最新研究的发布，美国再次呼吁中国使其海事主张符合《海洋法公约》所反映的国际法，并遵守仲裁庭在 7 月 12 日的裁决中的决定。

海牙常设仲裁法院在2016年已经裁定，中国对 "九段线 "内的资源没有历史权利，裁定菲律宾胜诉。

最新报告分析，中国援引 "历史权利 "要求控制这片海域的某些部分是 "非法的"，它对某些 "岛屿 "的要求也是如此，华盛顿认为这些岛屿没有 "地理 "依据，因为它们是涨潮时淹没的地区。

美国国务院在声明中说："美国再次呼吁中华人民共和国使其海洋主张符合国际法"，"尊重仲裁法庭的裁决"，并 "停止在南中国海的非法和胁迫性活动"。

法新社指出，2020年，时任美国总统唐纳德-特朗普的国务卿迈克-蓬佩奥明确支持东南亚国家对南中国海的主张，超越了美国批评中国立场而不为其他国家表态的传统立场。

去年7月，在纪念国际仲裁庭作出有关裁决五周年之际，美国国务卿布林肯发表声明，重申了时任特朗普政府一年前宣布的针对南中国海海权声索的政策，也就是明确宣布美方认为北京提出的涵盖南中国海大部分海域的离岸资源权利主张“完全不合法”，并谴责北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。

南中国海是华盛顿和北京之间的主要摩擦点之一，目前双方的关系在台湾和香港的命运、人权和贸易问题上也极为紧张。