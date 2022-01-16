英国谴责德州反犹恐怖行径

美国德州科利维尔（Colleyville）的一座犹太教堂1月15日上午发生四名人质遭绑架事件。晚上11点多，警方宣布，所有人质被释放，嫌犯被击毙。英国16日谴责德州反犹恐怖行径。

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美国德州州长艾伯特（Greg Abbott）在当地时间15日晚间9点半推文表示，德州犹太教堂遭挟持人质案的所有人质已平安获救。警方证实绑匪已死亡，但未说明他是被执法人员击毙或是自杀。

科利维尔警察局局长迈克尔·米勒（Michael Miller）在新闻会上说：“晚上9点左右，人质救援队突破了犹太教堂，他们救出了三名人质，嫌犯已经死亡。”米勒表示，所有人质现在都很安全，炸弹技术人员正在清理现场。

他补充说，所有人质都是成年人，但没有提供他们的年龄或身份等进一步信息。

米勒说，警方在上午10点41分接到一个911电话。当嫌疑人进入犹太教堂并劫持了四名人质时，犹太教堂正在通过脸书（Facebook）和Zoom进行在线广播。

警方立即在犹太教堂周围设置了警戒线，疏散了该地区的居民，并调用了一个地区特警队。警方还联系了联邦调查局（FBI），以及烟酒枪炮及爆裂物管理局（ATF）和其它联邦合作伙伴。

米勒说，当局与嫌疑人进行了“一整天的谈判”，“与他不断进行沟通”。

在下午6点，嫌犯释放了一名人质。这名人质没有受到伤害，现在情况良好。

人质救援小组在晚上9点左右突破犹太教堂，救出了另外三名人质。米勒证实，嫌犯已经死亡。

米勒说，绑架案发生后，整个社区以及其他教会都伸出了援手。“有送食物来的，还有人照顾我们的人员。”他说。

FBI达拉斯分局负责的特工马特·德萨诺（Matt DeSarno）在新闻发布会上说，当局已经确定了劫持人质的嫌疑人身份，但目前不能向公众公布。

他补充说，目前还没有迹象表明这是“任何持续的威胁”的一部分，调查人员认为嫌疑人关注的是“一个对犹太社区没有特别威胁的问题”。

德萨诺说，将对嫌疑人的联系人和动机进行进一步调查，当局已经与其他国家的合作伙伴进行了联系。他补充说，获救的四名人质没有受到伤害，并将很快与家人团聚。