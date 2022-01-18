美国布局5G遭遇新难题

美国移动电话用户渴望使用5G，但美国航空公司却不那么渴望看到5G的部署。美国航空公司正在呼吁美国政府尽一切可能推迟在机场周围的部署,因为5G的天线干扰许多飞机配备的仪器。原本今天推动的5G部署，有可能推迟。

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据本台在华盛顿的记者Guillaume Naudin报道，美国部署5G或有新的延迟。这是客运公司和物流巨头们的要求。而且这也不是第一次了。电信巨头AT&T和Verizon两星期前已经同意将其网络5G部署推迟到1月19日星期三，特别是在机场附近。

据称运营商担心的是，这些强大的天线会干扰一些飞机上的机载仪器。

美国航空安全机构曾建议暂停使用某些机载仪器。航空公司对这一决定的潜在成本提出了抗议。AT&T和Verizon估计因此会损失800亿美元。

据路透社报道，美国主要客运和货运航空公司的首席执行官周一警告称，美国电信运营商AT&TT.N和威瑞森通讯今天周三部署新的5G服务时，将会引发一场“灾难性”航空危机。航空公司警告称，新的C波段5G服务可能会使大量宽体飞机无法使用，“可能会导致数以万计的美国人滞留海外”。

据美国航空集团AAL.O、达美航空DAL.N、美国联合航空UAL.O和西南航空LUV.N等公司的执行长在一封信中写道,“除非我们的主要机场获准飞行，否则绝大多数客运和货运航班基本都将停飞”

美国联邦航空管理局(FAA)警告称，5G网络C波段信号可能会干扰部分飞机的高度仪等敏感仪器，从而影响飞机在低能见度条件下的降落操作。