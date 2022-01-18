美移民研究中心：联合国资助各国非法移民涌向美国

1月17日，美国移民研究中心的本斯曼（Todd Bensman）说，由美国资助的联合国正在提供现金，资助世界各国的非法移民从南美洲、中美洲和墨西哥长途跋涉来到美国。

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据Breitbart媒体独家报导，本斯曼周一在墨西哥南部的塔帕丘拉(Tapachula)接受采访时说：“这绝对是有组织的，移民在穿越中美洲后到达那里。他们（联合国机构）在移民经过的路上的站点发钱……（在塔帕丘拉）还有一个（帮助移民）处理文件的地方，你拿到你的墨西哥（签证）文件，然后去隔壁的联合国大楼预约，他们会对你进行面试，看看你的情况……发的不是大钱，也不是所有人都能拿到钱，但有足够的钱来支持他们，这样他们就不用回家了，就可以去下一个中转站。”

这笔资金帮助来自非洲和亚洲的贫困移民经过长途跋涉，穿过南美，越过达里安峡谷（Darien Gap），穿过中美洲，进入墨西哥。如果没有联合国提供的资金，许多移民就不可能有食物、住所或搭乘短途交通。

在墨西哥，移民需要在墨西哥政府登记，然后才能申请联合国的现金。

本斯曼说，这些移民很理性，想工作。他们知道，拜登总统的移民部长和边境负责人马约尔卡斯（Alejandro Mayorkas）在悄悄地对抵达美国边境的非法移民进行抓捕和释放。这些人一旦在美国获释，可以通过工作来偿还他们欠走私犯的巨额债务，也可以鼓励更多的家人和朋友来美国。

本斯曼表示，这很简单：如果你的偷渡投资可能获得回报，无论是否合法，你都能进入美国工作，那么你就会来。如果美国政府减少了这种机会，那么你就不会来。

2021年，拜登政府接纳了大约150万合法和非法移民，因为民主党试图重新吹起廉价劳动力的泡沫，自1990年两党移民扩张法案以来，这种泡沫帮助了商业投资者。

联合国很少透露其支出情况，美国国务院也很少透露对联合国各团体，包括国际移民组织的援助情况。

12月，本斯曼在TheFederalist.com的一篇文章中讲述了他对联合国资金的审查。关于美国通过国务院给国际移民组织提供了多少资金，以及有多少人得到了资金的公开报导是不透明的。拜登的2022年预算要求提供100亿美元的人道援助，“以支持海外弱势人群”。但没有详细的细分。

国务院人口、难民和移民局（PRM）向国际移民组织和许多其他联合国机构提供美国资金的2019财政年度报告说，国际移民组织在2019年花费了6000多万美元，用于所谓的“大篷车”移民危机期间在南美洲北部、中美洲和墨西哥的活动。

国务院报告第42页说，国务院提供的资金帮助国际移民组织在西半球向29,000人提供了现金和凭证援助，并支持了75个收容站。2019年7月，在墨西哥北部边境，在“大篷车”危机最严重的时候，国际移民组织向墨西哥政府提供了600张床位和基本物资，并帮助其扩大现有的庇护所，建造新的庇护所，以容纳“寻求庇护者”。