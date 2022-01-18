马丁-路德-金冥诞93岁 美国深情集会纪念

美国各地昨天举行仪式，纪念马丁-路德-金冥诞94岁，这位诺贝尔奖得主在54年前被暗杀。去年因新冠肺炎病毒疫情，对马丁-路德-金的纪念是以线上虚拟形式进行的。今年马丁-路德-金的冥诞日，在美国许多城市再次上街集会举行了纪念马丁-路德-金的游行。

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据本台在美国记者托马斯-哈姆斯报道说，德克萨斯州休斯顿的纪念马丁-路德-金的情况就是如此。来自该市各学校的年轻学生、游行乐队以及带有马丁-路德-金彩照的旗帜上街游行。这是休斯顿有史以来的第44次纪念游行。

据参加纪念游行的Timothe Borrower接受采访说，“这有很多的意义，在过去的几个月里，我们经历了太多的事情，社会不公正现象无处不在。我们必须为之奋斗，否则我们将继续受苦。我每年都来这里参加纪念游行。当年我的父母带着我参加游行，现在我和我的女儿及孙子们一起来游行纪念马丁-路德-金。”

许多人穿着印有3月1日中期选举初选的民主党候选人名字的T恤衫。但对戴安-谢泼德Diane Shepard来说，重要的是团结起来捍卫选举权。"我们正在为我们的权利、为选民和反对投票限制而斗争。但最重要的是保持我们的权利和保卫自由。因为我们，美国黑人，西班牙裔，我们对建立了这个国家也有功勋。"

据该报道，本周一，马丁-路德-金冥诞93岁。这位诺贝尔奖得主在54年前被暗杀。