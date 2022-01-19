赖清德将率团访问洪都拉斯，或过境美国

自台北方面消息，台湾副总统赖清德将出席1月27日位于中美洲的洪都拉斯新任总统希奥玛拉•卡斯特罗（Xiomara Castro）的就职典礼。据悉，台湾驻美代表萧美琴将随行，访团25日启程，1月30日返回台湾，或将在美国过境。

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据中央社报导，台总统府发言人张惇涵星期三召开记者会指出，总统蔡英文期许赖清德等此行完成深化邦谊、深化合作、深化民主台湾的国际参与3个任务。

张惇涵说，“台湾与洪都拉斯建交已超过80年，洪都拉斯这几年来特别支持台湾在国际参与，也一直是台湾在中美洲重要友邦，蔡总统期许藉由这次出访再深化彼此历久弥新的深厚邦谊。”

报导指，就媒体关注赖清德到访洪都拉斯期间是否会与美国副总统哈里斯（Kamala Harris）在卡斯特罗的就职典礼上互动，对此，台外交部次长俞大㵢回应称：“赖副总统与各界受邀的政要、特使团，互动机会是一定有。”就外传赖清德一行届时将过境美国西岸，俞大㵢指出，“相关行政细节正在与过境点的政府磋商，有确定再向外界报告。”

据中央社报导，赖清德20日在出席活动时表示，“谨守台湾民主、捍卫台湾主权，也尊重中国。希望彼此相互尊重往和平的方向发展，只有区域稳定与安全，才能促成永续发展与和平。”