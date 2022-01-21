美国撤销了对麻省教授陈刚的指控

美国联邦检察官撤销了对麻省理工学院机械工程教授陈刚的刑事指控。陈刚此前被指控隐瞒与中国的关系。检察官在周四的一份公告中称，政府不再认为可以在审判中证明其指控成立。此前美国对陈刚进行了追查，怀疑他在麻省理工学院和深圳一所大学之间建立了合作关系，以使中国受益。

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据华尔街日报今天报道说，美国联邦检察官撤销了对麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)机械工程教授陈刚的刑事指控。陈刚此前被指控隐瞒与中国的关系。陈刚于去年1月被捕，他被指控在2017年向美国能源部提出的经费申请中隐瞒了他在中国担任的职务。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)上周援引知情人士的话报道，检察官此前已建议司法部撤案，部分依据是调查人员在陈刚被捕后获得的证人证词。

其中一人是一名能源部官员，他在最近几周告诉检察官，能源部当时认为陈刚没有义务披露这些职位的消息，能源部认为，即使官员们知道陈刚担任这些职位，也不会扣留经费。能源部后来开始要求研究人员提供更多有关其外国关系的信息。

检察官写道：“经过持续调查，政府获得了与被告涉嫌隐瞒行为的关键性有关的额外信息。”“在掌握这些信息后，对证据进行了整体评估，认为政府无法在审理过程中达成举证责任。”

审理此案的美国地区法官Patti Saris签署了撤销指控的决定，但可能要求政府提供有关其决定的更多信息。

据陈刚的律师Rob Fisher在一份声明中表示：“政府终于承认了我们一直以来的说法，陈刚教授是无辜的。”Fisher补充说，陈刚从未参加过中国政府的人才招募计划，也从未像检察官最初指控的那样，为中国政府担任过海外战略科学家。

据该报说，在2021年12月的一篇文章中，《华尔街日报》报道了美国政府调查人员是如何追查陈刚的，他们怀疑陈刚在麻省理工学院和深圳的一所大学之间建立了有利于中国的合作，不过该合作之前得到了麻省理工学院的支持。《华尔街日报》报道，陈刚被指控隐瞒的一些职位要么与他通过麻省理工学院的关系有关，要么是他没有得到报酬的职位；司法部官员去年曾讨论过撤销该案。