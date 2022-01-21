美日峰会广泛聚焦安全 呼吁中国核透明

美日领导人今天举行日本首相岸田文雄去年10月上任以来的首次实质性会谈，双方届时将讨论如何应对中国日益增长的实力、朝鲜的导弹问题以及俄罗斯在乌克兰的目标。日美两国政府21日发表联合声明，确认了规定核裁军谈判义务等的《不扩散核武器条约》（NPT）的重要性。共同社说，日美指出“注意到中国核能力增强”，“将要求中方降低核风险，提升透明度，为推进核裁军做出贡献”。

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美国总统拜登与日本首相岸田文雄今天将举行视频会议，路透社说，安全合作和应对中国将是重头戏。白宫发言人普萨基周四告诉记者，会谈的目的是“进一步加强美日同盟”，并确保“自由和开放的印太地区”。

美国总统拜登和岸田文雄定于华盛顿时间周五举行视频会议。在此之前，两国国防部长和外交部长本月举行了“2+2”会议，承诺共同抵制破坏印太地区稳定的企图。

对越发自信的中国的警惕，围绕台湾问题的紧张局势，以及对乌克兰问题的共同关切，提高了日本在安全问题上的国际地位。同时朝鲜异常密集的导弹试验也加剧了紧张局势。

朝鲜周四警告称，将考虑“重新启动所有暂时中止的活动”，指自行暂停的核弹和导弹试验。该国近来进行了一系列导弹试射，本周发射了战术制导导弹。

白宫表示，美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)和日本国家安全保障局长秋叶刚男(Akiba Takeo)周四确定了领导人会议的议程，他们谈到各自对朝鲜、中国和印太地区经济问题的态度。

白宫的一份声明说：“沙利文强调了对俄罗斯可能进一步入侵乌克兰的担忧，两人一致同意团结的重要性，要向莫斯科发出信号，表明任何攻击都将导致强有力和团结一致的回应。”

白宫表示，两位领导人将讨论经济和安全事务、气候变化和其他双边问题。

据共同社今天报道说，日美两国政府21日发表联合声明，确认了规定核裁军谈判义务等的《不扩散核武器条约》（NPT）的重要性。声明的主要内容是呼吁政治领袖等访问在战争中被投下原子弹的广岛和长崎。声明还称注意到中国核武器能力增强，要求中方提升透明度并为推进核裁军做出贡献。日美配合首相岸田文雄和总统拜登当天晚间将举行视频会谈，发表了该声明。此举是朝着实现岸田倡导的“无核武世界”，强调了日美合作。

日美在声明中指出，NPT“使大幅削减核武器成为可能，是未来核裁军不可或缺的基础”，呼吁所有缔约国在正在协调于8月召开的NPT审议大会上，拿出富有意义的成果。声明提及2016年美国时任总统奥巴马访问了广岛，明确表示“将邀请政治领袖和年轻人访问广岛和长崎，以提升和保持理解”。对于美中俄英法这五大拥核国家首脑本月发表的主张避免核战争的联合声明，日本表示了欢迎。

声明称日美指出“注意到中国核能力增强”，“将要求中方降低核风险，提升透明度，为推进核裁军做出贡献”。

共同社说，对于朝鲜，日美要求实现包括核武器在内的所有大规模杀伤性武器和弹道导弹的“完全且可验证、不可逆的废弃”（CVID）。此外，还要求伊朗停止扩大核活动并立即与负责监督的国际原子能机构（IAEA）合作。