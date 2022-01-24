美国新冠感染人数突破7千万，从6千万到7千万仅隔12天

美国新冠病毒感染人数1月22日突破7千万，24日的最新数字是感染7193万人，死亡889万人。感染人数从6千万到7千万，仅隔12天时间。

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21日是美国遭遇新冠病毒侵袭两周年，美国的第一名新冠感染者是2020年1月15日从中国武汉回到美国西雅图、21日被联邦疾病防控中心（CDC）确认的一名华人。国家广播公司商业频道(CNBC)报导指出：两年来，不论是疫情的严重程度，还是疫情的发展轨迹，都跌破几乎所有公共卫生人士的眼镜，而展望未来可能也将会是如此。

2020年2月底，CDC官员梅森尼尔(Nancy Messonnier)表示，病毒在美国已进入社区传播，边境管控已无济于事，问题只剩下会有多少人染上重病。随着疫苗的推出及对治疗的掌握，疫情在春季大幅减缓，看似有一线曙光；但是之后的德尔塔（Delta）变种病毒，到现在的奥密克戎（Omicron）变种病毒，让疫情不断翻倍增加。

目前全美感染人数已有下降迹象，但是宾夕法尼亚州立大学生物学教授谢伊(Katriona Shea)表示，疫情将在本月底前达到高峰，到4月2日之前，全美可能还会有1万6千人到9万8千人死亡，这是最乐观的预测。

白宫首席防疫顾问福奇(Anthony Fauci)表示，毒奥密克戎造成的新一波疫情可能会在2月中旬趋缓。佛奇23日接受美国广播公司新闻网(ABC News)访问时说：我们希望未来几周进入另一个阶段，我们将会看到全国确诊率下降到所谓的“控制领域”(area of control)。佛奇解释道：“控制代表没有根除或灭绝，但降到很低的程度，几乎变成我们可以学习共存的呼吸道传染病。”