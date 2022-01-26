对抗中国及支持国内芯片产业 美众议院推出《2022年美国竞争法》

周二，美国众议院推出一项加强美国竞争力与中国进行抗衡的一揽子法案的文本，众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）将其称为《2022年美国竞争法》（The America Competes Act of 2022）。路透社报道称，该法案旨在提高美国对中国的竞争力，并支持美国芯片产业，其中包括提供520亿美元补贴用于半导体制造和研究。

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拜登总统随后发表声明，称该法案将使美国在今后几十年的时间里在与中国和其他国家的竞争中立于不败之地。他还表示，通过国会两党的共同努力，美国有机会向世人表明，21世纪将是美国的世纪。

据路透社指出，拜登政府正在说服国会批准资金，以帮助促进美国的芯片生产，因用于汽车和电脑的关键零部件短缺加剧了供应链瓶颈。

众议院议长佩洛希说，这份长达2,900页的“美国竞争”法案将“大力促进”芯片投资，提高美国的制造与研究能力，并提升美国的竞争力和领导地位。

参议院去年通过了美国创新与竞争法案，其中包括520亿美元用于提高美国的半导体生产，并授权1,900亿美元用于加强美国的科技和研究以与中国竞争。

众议院的法案与参议院版本存在重大区别，其中并不包含用于技术和研究的1,900亿美元拨款，但包括支出450亿美元以增强供应链韧性和关键商品、工业设备的制造以及提高制造技术。

众议院说，相关资金可用于“将制造设施迁出引发疑虑的国家，包括对美国构成重大经济或国家安全威胁的国家”。

政府可以利用这些资金建立库存，以提供“在供应链受冲击期间维持关键商品供应所需的储备”。

众议院预计将在下周讨论该议案。如果它获得通过，参众两院领袖将展开磋商以解决分歧。

此外，在众议院公布这个法案文本之前，美国商务部警告称，在全球芯片短缺的情况下，美国“迫切”需要通过立法，为美国半导体行业提供资金。

“半导体供应链仍然脆弱，国会尽快通过芯片融资至关重要，”美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)星期二稍早表示。

据悉，众议院的法案还包括一些贸易条款，将就新疆问题对中国实施进一步制裁，并为符合条件的香港人提供难民身份。中国驻华盛顿大使馆没有立即发表评论。