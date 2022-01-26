對抗中國及支持國內芯片產業 美眾議院推出《2022年美國競爭法》

周二，美國眾議院推出一項加強美國競爭力與中國進行抗衡的一攬子法案的文本，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將其稱為《2022年美國競爭法》（The America Competes Act of 2022）。路透社報道稱，該法案旨在提高美國對中國的競爭力，並支持美國芯片產業，其中包括提供520億美元補貼用於半導體製造和研究。

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拜登總統隨後發表聲明，稱該法案將使美國在今後幾十年的時間裡在與中國和其他國家的競爭中立於不敗之地。他還表示，通過國會兩黨的共同努力，美國有機會向世人表明，21世紀將是美國的世紀。

據路透社指出，拜登政府正在說服國會批准資金，以幫助促進美國的芯片生產，因用於汽車和電腦的關鍵零部件短缺加劇了供應鏈瓶頸。

眾議院議長佩洛希說，這份長達2,900頁的“美國競爭”法案將“大力促進”芯片投資，提高美國的製造與研究能力，並提升美國的競爭力和領導地位。

參議院去年通過了美國創新與競爭法案，其中包括520億美元用於提高美國的半導體生產，並授權1,900億美元用於加強美國的科技和研究以與中國競爭。

眾議院的法案與參議院版本存在重大區別，其中並不包含用於技術和研究的1,900億美元撥款，但包括支出450億美元以增強供應鏈韌性和關鍵商品、工業設備的製造以及提高製造技術。

眾議院說，相關資金可用於“將製造設施遷出引發疑慮的國家，包括對美國構成重大經濟或國家安全威脅的國家”。

政府可以利用這些資金建立庫存，以提供“在供應鏈受衝擊期間維持關鍵商品供應所需的儲備”。

眾議院預計將在下周討論該議案。如果它獲得通過，參眾兩院領袖將展開磋商以解決分歧。

此外，在眾議院公布這個法案文本之前，美國商務部警告稱，在全球芯片短缺的情況下，美國“迫切”需要通過立法，為美國半導體行業提供資金。

“半導體供應鏈仍然脆弱，國會儘快通過芯片融資至關重要，”美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)星期二稍早表示。

據悉，眾議院的法案還包括一些貿易條款，將就新疆問題對中國實施進一步制裁，並為符合條件的香港人提供難民身份。中國駐華盛頓大使館沒有立即發表評論。