新冠溯源：是誰在製造陰謀論？

Nicolas Wade是《紐約時報》科學部，權威雜誌《自然》以及《科學》雜誌的前編輯記者，2021年5月5日，他發表在《原子科學家公報》（英語：Bulletin of the Atomic Scientists）上標題為：“究竟是自然還是人類在武漢打開了潘多拉的盒子？”一文首次將病毒來自實驗室的可能性推向輿論前台，為持有上述觀點的學者以及媒體記者們摘掉了“陰謀論者” 的帽子。該文成為病毒可能來自實驗室的懷疑者們的福音。一年多來，在美國多個公益組織通過《信息自由法》迫使多家科研機構公布病毒專家之間的電郵交流，披露了許多令人震驚的信息之後，Nicolas Wade再度發表文章，質疑美國國家衛生研究院（NIH）前院長克林斯Francis S. Collins 與美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）出於政治原因掩蓋病毒來源才是真正的陰謀論的製造者。作者呼籲美國國會首先對美國國家過敏與傳染病研究所以及生態聯盟展開調查，之後再聘請與武漢實驗室沒有任何利益與合作關係的科學家對病毒的源頭展開獨立的調查。

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以下是Nicolas Wade1月23日發表在紐約《城市日報》網站文章的中文譯文，紐約郵報1月24日轉載了該文。

新冠病毒起源的陰謀論？

新發布的電子郵件使安東尼-福奇和弗朗西斯-柯林斯出於政治原因主持壓制實驗室泄密理論的論點更加可信。

幾乎從Covid-19大流行病在武漢市爆發的那一刻起，華盛頓和倫敦的醫學研究機構就堅持認為該病毒是自然產生的。他們說，只有陰謀論者才會相信病毒是從武漢病毒學研究所逃出來的說法。

現在，一連串公布的電子郵件--最近的一批是由美國眾議院監督和改革委員會公布的，並在2022年1月11日的信中提到--使人覺得越來越有可能事實上存在一個陰謀，其目的是壓制病毒是由安東尼-福奇領導的美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）資助的研究項目的說法。最新的電子郵件並不能證明這樣的陰謀，但卻使其更加可信，原因有二：一是電郵中提到的病毒學專家們提出了許多強有力的理由，認為該病毒具有實驗室製造的特徵；二是當時的國家衛生研究院院長弗朗西斯-柯林斯對這個重磅炸彈的反應完全出於政治考量。

故事起源於2020年1月31日，由斯克里普斯研究所的克里斯蒂安-G-安德森（Kristian G. Andersen）領導的四位病毒學家給福奇發的一封郵件。SARS-CoV-2的基因組序列在三周前公布，使病毒學家首次看到了該病毒的結構和可能的來源。

安德森Andersen向福奇Fauci報告說："經過今天早些時候的討論，Eddie、Bob、Mike和我都發現基因組與進化理論的預期不一致。" Eddie是悉尼大學的Edward C. Holmes；Bob是杜蘭大學的Robert F. Garry；Mike是斯克里普斯研究所的Michael Farzan。他們一致認為，這種病毒不是來自自然界，而是可能從實驗室逃出來的。

我們已經從2021年6月通過《信息自由法》申請獲得的電子郵件中知道了這一點，也從第二天（2020年2月1日）舉行的電話會議討論病毒學家的結論中知道了這一點。但在會議上發生了一些引人注目的事情，因為在三天之內，安徒生就唱起了不同的調子。他在2020年2月4日的電子郵件中，他嘲笑關於實驗室泄密的想法是 "瘋狂的理論"，"涉及到這種病毒是以某種方式故意設計的，但事實顯然不是這樣。"

安徒生和他的同事隨後準備了一篇文章，2020年3月17日發表在《自然醫學》雜誌上，文章直截了當地宣布："我們的分析清楚地表明，SARS-CoV-2不是一個實驗室構建的病毒，也不是一個有目的的操縱的病毒。" 這篇文章具有很大的影響力，說服了主流媒體不要去調查實驗室泄漏的理論。這篇論文以及英國醫學雜誌《柳葉刀》上的一封早先的信，使科學界的任何不同聲音都被消失得無影無蹤。《柳葉刀》的信是由傑里米-法拉爾簽署的，他是倫敦一位有權有勢的研究管理人員，正是他召集了2月1日的電話會議。

2月1日的電話會議上究竟發生了什麼，使病毒學家們如此徹底地改變了他們的想法？從2021年6月發布的電子郵件中無法得知，因為其中幾乎每個字都被抄寫，眾議院監督和改革委員會僅僅允許觀看這些郵件，這意味着成員們沒有得到副本，但工作人員被允許在查看郵件時用手抄寫。

Furin蛋白酶切位點疑問焦點

委員會2022年1月11日信件中公布的摘錄的一個突出特點是，病毒學家們幾乎不懷疑該病毒帶有操縱的痕跡。他們關注的焦點是一個叫做furin蛋白酶切位點。這個簡短的遺傳物質片段是使病毒對人體細胞具有感染性的原因。科學家們有時會在實驗室病毒中加入這一元素，以使它們更具毒性，但在自然界中，病毒通常是通過與它們家族的其他成員交換來獲得這樣的遺傳物質的。Covid病毒中的furin蛋白酶切位點像個大拇指一樣突出，因為它的家族中沒有其他已知的成員--一組叫做Sarbecoviruses的病毒--擁有一個furin蛋白酶切位點。那麼，該病毒是如何獲得這個部位的呢？

安徒生小組的一名成員，杜蘭大學的加里，在最新的電子郵件中談到了這樣一個事實：插入的furin蛋白酶切位點是一串12個單位的RNA核糖核酸，即病毒的遺傳物質，正好是所需的長度，這種精確度在自然界中是不常見的。"我只是不明白這在自然界是如何完成的......這很令人震驚。當然，在實驗室里，很容易產生你想要的完美的12個碱基的插入物"。

安徒生小組的另一位成員，斯克里普斯研究院的法贊，顯然也有同樣的感覺。"眾議院委員會在信中談到他的言論時說："他對furin蛋白酶切位點感到困擾，並很難將其解釋為實驗室之外的事件（雖然，自然界中有可能的方式，但可能性很小）。Farzan指出，病毒在人類細胞培養物中生長時可以獲得furin蛋白酶切位點，因此 "無需是直接培植......只要長期在人工培植的環境中就有可能獲得furin蛋白酶切位點" ，這兩種途徑--無論是直接插入還是無意培植都意味着病毒來自於實驗室。

會議代表們顯然意識到了病毒來自武漢實驗室的可能性。Farzan寫道："所以我認為這成了一個問題，即你如何將所有這些放在一起，""你是否相信這一系列的巧合，你對武漢實驗室的了解，有多少可能是自然的--意外釋放或自然事件？我是70:30或60:40，"，也就是說，他認為實驗室起源的可能性大大高於非實驗室。

你可能會認為，出席會議的高級管理人員會急於調查他們的專家顧問所得出的驚人推論。但是，就在他的專家解釋為什麼他們認為病毒似乎被操縱的電話會議的第二天，柯林斯抱怨這種想法可能造成的損害。"根據新的電子郵件，他在2020年2月2日寫道："陰謀論的聲音將很快佔據主導地位，對科學和國際和諧會造成巨大的潛在傷害。”

即使在2020年3月的《自然醫學》的文章使自然起源理論成為主流觀點之後，柯林斯仍然擔心實驗室泄密的想法沒有得到充分的抑制。他在4月16日給Fauci發的電子郵件中提問道："想知道NIH是否能做些什麼來幫助壓制這個極具破壞性的陰謀論，"

福奇Fauci則不太關心。"我現在不會對此做任何事情，"他第二天回答說。"今天它是一個閃亮的關注點，但會在一段時間內消失。" 在許多個月里，也曾經確實如此。自然出現仍然是科學機構和主流媒體接受的唯一可能性。

但是，隨着更多關於NIAID在武漢病毒學研究所資助的研究的事實出現，實驗室泄漏理論的可信度也在增加。該項目是在病毒學家之間就在實驗室中增強病毒能力以研究其特性方面應該走多遠而進行的辯論。柯林斯和福奇是 "功能增益 "研究的支持者，這種研究被簡單地稱為病毒 "功能增益"（GOF）。"他們在2011年的《華盛頓郵報》上寫道："在實驗室中研製出一種潛在的危險病毒可以帶來重要的信息和觀察點”。

一些病毒學家質疑可能的收益是否值得巨大的風險。但柯林斯和福奇戰勝了懷疑者，2014年他們開始支持在武漢操縱與SARS有關的病毒的計畫。紐約生態健康聯盟主席Peter Daszak管理該項目，使用美國國立衛生研究院的資金資助武漢病毒研究所冠狀病毒首席專家石正麗。

正如我們從生態聯盟（EcoHealth）向美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）的撥款申請中所了解到的那樣，石正麗從野生蝙蝠身上收集了許多類型的冠狀病毒，並將它們帶回她的實驗室。她在那裡操縱這些病毒，主要是將一種病毒的茦蛋白（Protine S）基因插入另一種病毒的基因組中。這項研究的既定目標是找出野生病毒可能跳到人類身上的途徑。為此，她在人化的小動物身上測試了新型病毒，這些小動物經過基因改造，在它們的呼吸道中攜帶着病毒的目標蛋白。這個過程使病毒適應於感染人類，儘管這不是它的目的。

除了添加新的S蛋白，石正麗的操作很可能包括插入一個furin蛋白酶切入點。EcoHealth公司在2018年申請了一項撥款，提議在類似SARS的冠狀病毒中 "引入適合人類的蛋白酶切入點 "的研究。雖然這項提交給國防部一個機構的撥款申請被拒絕了，但石正麗的研究團隊顯然知道這項技術，而且很可能用其他資金進行了此類實驗。研究人員在申請將使用這些技術的基金之前測試實驗技術是常見的做法。

安徒生小組在2020年1月31日檢測到furin蛋白酶切入點，這是懷疑SARS-CoV2不是天然病毒的一個合理依據。至於為什麼他們在短短四天後就排除了這種可能性，這是一個持久的謎題。到目前為止，公共記錄中沒有任何反駁。安徒生和他的三位同事中沒有在《自然醫學》文章上簽名的成員法爾贊拒絕了討論這段事件的電子郵件請求。

然而，加里在電子郵件回復中說，他在眾議院委員會1月11日的信中所討論的電子郵件中關於furin裂解位點的言論只是在論證一個立場，而且是斷章取義。"我贊成自然起源，而且幾周來一直如此，雖然furin蛋白酶切入點的存在缺乏合理的解釋。"

加里說，安徒生小組改變主意並不是突然發生的，是在幾周內出於科學原因而不是政治壓力而形成的。一個主要因素是1月23日發布的關於在穿山甲中發現的一種冠狀病毒的 "極其重要和令人信服的 "數據。這種穿山甲病毒的受體結合域是識別細胞表面目標蛋白的一個關鍵特徵，它與SARS-CoV-2的受體結合域幾乎完全相同。這是一個 "重大發現"，Garry說，因為 "如果這個特徵是天然的，那麼整個病毒很可能是天然的，包括furin蛋白酶切入點"。

這個論點有點難以理解。僅僅因為病毒的一個部分是天然的，為什麼這就證明沒有人在另一個部分插入一個經過基因工程設計的furin點？加里回答說，設計這樣一個位點將是一個 "非常昂貴的、興師動眾、日長月久 "的過程，而且在任何情況下，中國研究人員都不會使用一種與SARS1如此不同的病毒，SARS1是2003年流行病的原因，也是他們已知的主要興趣點。但這只是一個假設，而不是一個決定性的論點。如果安徒生小組在1月31日和2月4日之間聽到了有關該病毒來源的令人信服的新信息，加里似乎無法說出那是什麼。

病毒學家五天內180度大轉彎是如何完成的？

那麼，是什麼誘使這些病毒學家發生了如此激進的觀點轉變？"羅格斯大學的分子生物學家、功能增益研究的主要批評者Richard Ebright說："2020年2月1日的電話會議向與會者發出了一個明確的信息，即Fauci和Collins都認為對實驗室泄漏可能性的討論，即使在科學數據上是合理的，在政治上也是不可接受的，是必須被阻止的。

Fauci監管着美國病毒學研究的大部分資金。很明顯，熱衷於繼續其事業的病毒學家會非常關注他的意願。Garry和Andersen的實驗室都從NIAID獲得了大筆資金。Ebright說："擁有Fauci和Collins控制的現有和待批資助的Teleco電話會議的參與者不可能錯過或誤解這一明確的信息。

安徒生、加里和霍爾姆斯在2020年1月31日的電子郵件中否定了他們最初的結論，這對柯林斯和福奇有很大的好處。儘管武漢病毒研究所的石正麗和中國監管部門對任何實驗室泄密事件負有主要責任，但柯林斯和福奇可以分擔一部分責任，因為他們不顧功能增益研究GOF的明顯風險，資助該研究，然後未能確保資助對象採取所有必要的安全措施。

如果圍繞SARS-CoV-2的起源真的有一個陰謀，美國國會應該尋找它--首先，在國家衛生研究院和生態健康聯盟的仍然封閉的記錄中尋找。然後，國會需要要求沒有外部壓力或衝突的科學家重新評估這一已經在全球範圍內造成約500萬人死亡的病毒的可能來源。

Nicolas Wade發表2021年5月5日發表於《原子科學家公報》（英語：Bulletin of the Atomic Scientists）上的文章，標題為：“究竟是自然還是人類在武漢打開了潘多拉的盒子？”。

https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/