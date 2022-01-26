新冠溯源：是谁在制造阴谋论？

Nicolas Wade是《纽约时报》科学部，权威杂志《自然》以及《科学》杂志的前编辑记者，2021年5月5日，他发表在《原子科学家公报》（英語：Bulletin of the Atomic Scientists）上标题为：“究竟是自然还是人类在武汉打开了潘多拉的盒子？”一文首次将病毒来自实验室的可能性推向舆论前台，为持有上述观点的学者以及媒体记者们摘掉了“阴谋论者” 的帽子。该文成为病毒可能来自实验室的怀疑者们的福音。一年多来，在美国多个公益组织通过《信息自由法》迫使多家科研机构公布病毒专家之间的电邮交流，披露了许多令人震惊的信息之后，Nicolas Wade再度发表文章，质疑美国国家卫生研究院（NIH）前院长克林斯Francis S. Collins 与美国国家过敏与传染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）出于政治原因掩盖病毒来源才是真正的阴谋论的制造者。作者呼吁美国国会首先对美国国家过敏与传染病研究所以及生态联盟展开调查，之后再聘请与武汉实验室没有任何利益与合作关系的科学家对病毒的源头展开独立的调查。

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以下是Nicolas Wade1月23日发表在纽约《城市日报》网站文章的中文译文，纽约邮报1月24日转载了该文。

新冠病毒起源的阴谋论？

新发布的电子邮件使安东尼-福奇和弗朗西斯-柯林斯出于政治原因主持压制实验室泄密理论的论点更加可信。

几乎从Covid-19大流行病在武汉市爆发的那一刻起，华盛顿和伦敦的医学研究机构就坚持认为该病毒是自然产生的。他们说，只有阴谋论者才会相信病毒是从武汉病毒学研究所逃出来的说法。

现在，一连串公布的电子邮件--最近的一批是由美国众议院监督和改革委员会公布的，并在2022年1月11日的信中提到--使人觉得越来越有可能事实上存在一个阴谋，其目的是压制病毒是由安东尼-福奇领导的美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）资助的研究项目的说法。最新的电子邮件并不能证明这样的阴谋，但却使其更加可信，原因有二：一是电邮中提到的病毒学专家们提出了许多强有力的理由，认为该病毒具有实验室制造的特征；二是当时的国家卫生研究院院长弗朗西斯-柯林斯对这个重磅炸弹的反应完全出于政治考量。

故事起源于2020年1月31日，由斯克里普斯研究所的克里斯蒂安-G-安德森（Kristian G. Andersen）领导的四位病毒学家给福奇发的一封邮件。SARS-CoV-2的基因组序列在三周前公布，使病毒学家首次看到了该病毒的结构和可能的来源。

安德森Andersen向福奇Fauci报告说："经过今天早些时候的讨论，Eddie、Bob、Mike和我都发现基因组与进化理论的预期不一致。" Eddie是悉尼大学的Edward C. Holmes；Bob是杜兰大学的Robert F. Garry；Mike是斯克里普斯研究所的Michael Farzan。他们一致认为，这种病毒不是来自自然界，而是可能从实验室逃出来的。

我们已经从2021年6月通过《信息自由法》申请获得的电子邮件中知道了这一点，也从第二天（2020年2月1日）举行的电话会议讨论病毒学家的结论中知道了这一点。但在会议上发生了一些引人注目的事情，因为在三天之内，安徒生就唱起了不同的调子。他在2020年2月4日的电子邮件中，他嘲笑关于实验室泄密的想法是 "疯狂的理论"，"涉及到这种病毒是以某种方式故意设计的，但事实显然不是这样。"

安徒生和他的同事随后准备了一篇文章，2020年3月17日发表在《自然医学》杂志上，文章直截了当地宣布："我们的分析清楚地表明，SARS-CoV-2不是一个实验室构建的病毒，也不是一个有目的的操纵的病毒。" 这篇文章具有很大的影响力，说服了主流媒体不要去调查实验室泄漏的理论。这篇论文以及英国医学杂志《柳叶刀》上的一封早先的信，使科学界的任何不同声音都被消失得无影无踪。《柳叶刀》的信是由杰里米-法拉尔签署的，他是伦敦一位有权有势的研究管理人员，正是他召集了2月1日的电话会议。

2月1日的电话会议上究竟发生了什么，使病毒学家们如此彻底地改变了他们的想法？从2021年6月发布的电子邮件中无法得知，因为其中几乎每个字都被抄写，众议院监督和改革委员会仅仅允许观看这些邮件，这意味着成员们没有得到副本，但工作人员被允许在查看邮件时用手抄写。

Furin蛋白酶切位点疑问焦点

委员会2022年1月11日信件中公布的摘录的一个突出特点是，病毒学家们几乎不怀疑该病毒带有操纵的痕迹。他们关注的焦点是一个叫做furin蛋白酶切位点。这个简短的遗传物质片段是使病毒对人体细胞具有感染性的原因。科学家们有时会在实验室病毒中加入这一元素，以使它们更具毒性，但在自然界中，病毒通常是通过与它们家族的其他成员交换来获得这样的遗传物质的。Covid病毒中的furin蛋白酶切位点像个大拇指一样突出，因为它的家族中没有其他已知的成员--一组叫做Sarbecoviruses的病毒--拥有一个furin蛋白酶切位点。那么，该病毒是如何获得这个部位的呢？

安徒生小组的一名成员，杜兰大学的加里，在最新的电子邮件中谈到了这样一个事实：插入的furin蛋白酶切位点是一串12个单位的RNA核糖核酸，即病毒的遗传物质，正好是所需的长度，这种精确度在自然界中是不常见的。"我只是不明白这在自然界是如何完成的......这很令人震惊。当然，在实验室里，很容易产生你想要的完美的12个碱基的插入物"。

安徒生小组的另一位成员，斯克里普斯研究院的法赞，显然也有同样的感觉。"众议院委员会在信中谈到他的言论时说："他对furin蛋白酶切位点感到困扰，并很难将其解释为实验室之外的事件（虽然，自然界中有可能的方式，但可能性很小）。Farzan指出，病毒在人类细胞培养物中生长时可以获得furin蛋白酶切位点，因此 "无需是直接培植......只要长期在人工培植的环境中就有可能获得furin蛋白酶切位点" ，这两种途径--无论是直接插入还是无意培植都意味着病毒来自于实验室。

会议代表们显然意识到了病毒来自武汉实验室的可能性。Farzan写道："所以我认为这成了一个问题，即你如何将所有这些放在一起，""你是否相信这一系列的巧合，你对武汉实验室的了解，有多少可能是自然的--意外释放或自然事件？我是70:30或60:40，"，也就是说，他认为实验室起源的可能性大大高于非实验室。

你可能会认为，出席会议的高级管理人员会急于调查他们的专家顾问所得出的惊人推论。但是，就在他的专家解释为什么他们认为病毒似乎被操纵的电话会议的第二天，柯林斯抱怨这种想法可能造成的损害。"根据新的电子邮件，他在2020年2月2日写道："阴谋论的声音将很快占据主导地位，对科学和国际和谐会造成巨大的潜在伤害。”

即使在2020年3月的《自然医学》的文章使自然起源理论成为主流观点之后，柯林斯仍然担心实验室泄密的想法没有得到充分的抑制。他在4月16日给Fauci发的电子邮件中提问道："想知道NIH是否能做些什么来帮助压制这个极具破坏性的阴谋论，"

福奇Fauci则不太关心。"我现在不会对此做任何事情，"他第二天回答说。"今天它是一个闪亮的关注点，但会在一段时间内消失。" 在许多个月里，也曾经确实如此。自然出现仍然是科学机构和主流媒体接受的唯一可能性。

但是，随着更多关于NIAID在武汉病毒学研究所资助的研究的事实出现，实验室泄漏理论的可信度也在增加。该项目是在病毒学家之间就在实验室中增强病毒能力以研究其特性方面应该走多远而进行的辩论。柯林斯和福奇是 "功能增益 "研究的支持者，这种研究被简单地称为病毒 "功能增益"（GOF）。"他们在2011年的《华盛顿邮报》上写道："在实验室中研制出一种潜在的危险病毒可以带来重要的信息和观察点”。

一些病毒学家质疑可能的收益是否值得巨大的风险。但柯林斯和福奇战胜了怀疑者，2014年他们开始支持在武汉操纵与SARS有关的病毒的计划。纽约生态健康联盟主席Peter Daszak管理该项目，使用美国国立卫生研究院的资金资助武汉病毒研究所冠状病毒首席专家石正丽。

正如我们从生态联盟（EcoHealth）向美国国家过敏与传染病研究所（NIAID）的拨款申请中所了解到的那样，石正丽从野生蝙蝠身上收集了许多类型的冠状病毒，并将它们带回她的实验室。她在那里操纵这些病毒，主要是将一种病毒的茦蛋白（Protine S）基因插入另一种病毒的基因组中。这项研究的既定目标是找出野生病毒可能跳到人类身上的途径。为此，她在人化的小动物身上测试了新型病毒，这些小动物经过基因改造，在它们的呼吸道中携带着病毒的目标蛋白。这个过程使病毒适应于感染人类，尽管这不是它的目的。

除了添加新的S蛋白，石正丽的操作很可能包括插入一个furin蛋白酶切入点。EcoHealth公司在2018年申请了一项拨款，提议在类似SARS的冠状病毒中 "引入适合人类的蛋白酶切入点 "的研究。虽然这项提交给国防部一个机构的拨款申请被拒绝了，但石正丽的研究团队显然知道这项技术，而且很可能用其他资金进行了此类实验。研究人员在申请将使用这些技术的基金之前测试实验技术是常见的做法。

安徒生小组在2020年1月31日检测到furin蛋白酶切入点，这是怀疑SARS-CoV2不是天然病毒的一个合理依据。至于为什么他们在短短四天后就排除了这种可能性，这是一个持久的谜题。到目前为止，公共记录中没有任何反驳。安徒生和他的三位同事中没有在《自然医学》文章上签名的成员法尔赞拒绝了讨论这段事件的电子邮件请求。

然而，加里在电子邮件回复中说，他在众议院委员会1月11日的信中所讨论的电子邮件中关于furin裂解位点的言论只是在论证一个立场，而且是断章取义。"我赞成自然起源，而且几周来一直如此，虽然furin蛋白酶切入点的存在缺乏合理的解释。"

加里说，安徒生小组改变主意并不是突然发生的，是在几周内出于科学原因而不是政治压力而形成的。一个主要因素是1月23日发布的关于在穿山甲中发现的一种冠状病毒的 "极其重要和令人信服的 "数据。这种穿山甲病毒的受体结合域是识别细胞表面目标蛋白的一个关键特征，它与SARS-CoV-2的受体结合域几乎完全相同。这是一个 "重大发现"，Garry说，因为 "如果这个特征是天然的，那么整个病毒很可能是天然的，包括furin蛋白酶切入点"。

这个论点有点难以理解。仅仅因为病毒的一个部分是天然的，为什么这就证明没有人在另一个部分插入一个经过基因工程设计的furin点？加里回答说，设计这样一个位点将是一个 "非常昂贵的、兴师动众、日长月久 "的过程，而且在任何情况下，中国研究人员都不会使用一种与SARS1如此不同的病毒，SARS1是2003年流行病的原因，也是他们已知的主要兴趣点。但这只是一个假设，而不是一个决定性的论点。如果安徒生小组在1月31日和2月4日之间听到了有关该病毒来源的令人信服的新信息，加里似乎无法说出那是什么。

病毒学家五天内180度大转弯是如何完成的？

那么，是什么诱使这些病毒学家发生了如此激进的观点转变？"罗格斯大学的分子生物学家、功能增益研究的主要批评者Richard Ebright说："2020年2月1日的电话会议向与会者发出了一个明确的信息，即Fauci和Collins都认为对实验室泄漏可能性的讨论，即使在科学数据上是合理的，在政治上也是不可接受的，是必须被阻止的。

Fauci监管着美国病毒学研究的大部分资金。很明显，热衷于继续其事业的病毒学家会非常关注他的意愿。Garry和Andersen的实验室都从NIAID获得了大笔资金。Ebright说："拥有Fauci和Collins控制的现有和待批资助的Teleco电话会议的参与者不可能错过或误解这一明确的信息。

安徒生、加里和霍尔姆斯在2020年1月31日的电子邮件中否定了他们最初的结论，这对柯林斯和福奇有很大的好处。尽管武汉病毒研究所的石正丽和中国监管部门对任何实验室泄密事件负有主要责任，但柯林斯和福奇可以分担一部分责任，因为他们不顾功能增益研究GOF的明显风险，资助该研究，然后未能确保资助对象采取所有必要的安全措施。

如果围绕SARS-CoV-2的起源真的有一个阴谋，美国国会应该寻找它--首先，在国家卫生研究院和生态健康联盟的仍然封闭的记录中寻找。然后，国会需要要求没有外部压力或冲突的科学家重新评估这一已经在全球范围内造成约500万人死亡的病毒的可能来源。

Nicolas Wade发表2021年5月5日发表于《原子科学家公报》（英語：Bulletin of the Atomic Scientists）上的文章，标题为：“究竟是自然还是人类在武汉打开了潘多拉的盒子？”。

https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/