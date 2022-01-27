美国已向全球100个国家捐赠4亿剂新冠疫苗

白宫宣布：美国已捐赠4亿剂新冠疫苗给全球100多个国家，且无任何附带条件。

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美国1月20日运送了逾300万剂新冠疫苗到孟加拉，460万多剂疫苗到巴基斯坦，使得美国捐赠的疫苗量达到4亿剂；这些疫苗来自拜登政府2021年夏季向辉瑞采购的5亿剂疫苗。

白宫新冠疫情协调官齐恩茨(Jeff Zients)26日在记者会上说：美国政府也采买新冠疫苗捐赠给非洲国家和91个低至中收入国家；美国是购买和捐赠最多疫苗的国家，致力保护全球人口免于新冠病毒。

齐恩茨说：“我们已经捐赠的疫苗量是全球任何一国的四倍以上。”

齐恩茨指出：“我们分享这些疫苗，不是为了得到帮助或要求让步，我们提供疫苗无任何附带条件，这么做纯粹是为了拯救生命。”

公卫专家表示：终结新冠肺炎大流行的关键，在于全球透过疫苗扫除新冠病毒；2020年以来每一种新冠变种病毒都在美国以外发现，包括最先在印度发现的德尔塔（Delta）和在南非发现的奥密克戎（Omicron）。

根据约翰霍普金斯大学27日统计，全球新冠病毒感染人数已达3亿6千万人，死亡564万5884人；美国感染人数7400万人，死亡89万8千680人。