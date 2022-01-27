赖清德会洪都拉斯新总统 与贺锦丽互动否引关注

台湾副总统赖清德在当地时间26日与洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiomara Castro）会面，据卡斯特罗向赖清德表示，洪都拉斯人民感谢台湾长期以来的支持与帮助，希望未来两国能够继续维持邦谊。赖清德与美国副总统贺锦丽同在洪都拉斯参加新总统就职仪式，双方是否有互动，引发关注。

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据中央社今天报道称，副总统赖清德26日晚间与洪都拉斯新任总统卡斯特罗会面，卡斯特罗接受台湾随行媒体访问时表态，希望未来两国能够继续维持邦谊；赖副总统27日可望与卡蕬楚进行双边会谈，对深化两国邦谊意义重大。

台湾总统蔡英文指派副总统赖清德担任特使，出席卡斯特罗（Xiomara Castro）就职典礼，特使团成员透露，专机于当地时间26日下午2时30分抵达洪都拉斯索多加诺（Soto Cano）空军基地，接获外交单位致电告知卡斯特罗忙于就职宣誓，原定与赖副总统于下午5时45分举行的双边会谈顺延；基于来者是客、尊重主人，赖副总统抵达后，继续既定行程，包括接见侨胞、与伯利兹总理布里仙纽（John Briceno）举行双边会谈。

台湾副总统赖清德26日晚间在下榻饭店与2位宏国即将就任的副总统晚宴时，知情人士透露，当时突然接获外交单位通知，卡斯特罗主动表达与赖副总统会面的要求，席间特使团在征询洪都拉斯2位新任副总统同意后，赖副总统率驻美代表萧美琴、总统府副秘书长李俊俋前去会见卡斯特罗。

赖副总统与卡斯特罗短暂会面7分钟，赖副总统代表蔡总统向卡斯特罗致意并呈递特使国书。赖副总统表示，对卡斯特罗的勇敢、坚强感到钦佩，蔡总统特别强调，卡斯特罗是洪都拉斯第一位女总统，而蔡总统是中华民国台湾第一位女总统，所以一定要加强合作、促进两国邦谊，让两国可以持续进步、造福两国人民。

赖副总统提到，前总统陈水扁曾说过，卡斯特罗及夫婿前总统赛拉亚都是他的好朋友，在陈水扁担任总统期间，两位都曾到台湾访问并参加国庆。过去陈水扁出访洪都拉斯也受到两位的热烈招待并合唱情歌，让人印象深刻。

卡斯特罗则说，台湾对洪都拉斯的帮助非常重要，过去在她的先生赛拉亚（Jose Manuel Zelaya Rosales）担任总统时，台湾也提供很多协助，有很多计划都是靠着台湾的协助才能够完成。此外，洪都拉斯2009年遭逢政变时，也是台湾提供给她家人庇护，台湾提供的协助意义深远，她非常珍惜、感谢台湾。

中央社说，与会者转述，当卡斯特罗回忆这些事情，情绪有些波动，眼中有泪。

结束短暂7分钟会谈，卡斯特罗欢送赖副总统及特使团，会议室的大门敞开未关上，随团采访的台湾记者询问能否简单聊一下台湾，卡斯特罗首度公开表示，宏国人民对于台湾长期以来的支持与帮助，始终心存感激。多年来，两国始终携手合作，希望未来两国能够继续维持邦谊。

卡斯特罗就任总统前一天，主动要求会见赖副总统所率代表团，并公开表态正面回应赖副总统提出的“加强合作、促进邦谊”的诉求。

赖副总统结束与卡斯特罗会面后，赶回饭店继续与宏国2位新任副总统的餐会，聚焦两国农业、经济等各层面的合作；与会者转述，会谈气氛相当好。

随团的总统府发言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤达卡）稍早表示，因卡斯特罗忙于内政，赖副总统与卡斯特罗的双边会谈与捐赠防疫物资活动，目前规划在27日总统就职典礼之后与国宴两个行程之间的空档，但具体会面时间还在安排。

据中央社说，赖副总统与美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）27日将在卡蕬楚就职典礼同台，两人互动备受关注，是否安排实体或视讯会议，驻美代表萧美琴说，没有这个规划；党政高层则说，赖副总统、贺锦丽会自然互动。

据中央社消息说，美国副总统贺锦丽今天访问洪都拉斯，将参加左翼总统当选人卡斯特罗就职典礼。美方希望透过展现团结，从根本解决移民问题，并巩固支持台湾的国际阵线。