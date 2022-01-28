参加洪都拉斯首位女总统就职典礼 赖清德与哈里斯简短交谈

洪都拉斯1月27日举行了总统当选人卡斯特罗（Xiomara Castro）的就职典礼。台湾副总统赖清德借机与同样到场的美国副总统哈里斯（Xiomara Castro）进行了简短的寒暄互动。典礼期间，赖清德并与西班牙国王菲利普六世等嘉宾交谈。

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据悉，哈里斯当时是最后抵达典礼现场，并走到赖清德右边的位置。看到哈里斯入席后赖清德借机主动攀谈向哈里斯问好。接下来，两人也进行了简单的交谈。而美国白宫随后证实，两人确实有互相打招呼、交谈，对话内容都和区域的发展有关，同时表达乐见台湾和洪都拉的友邦关系。路透社报导，哈里斯称，她与赖清德谈到双方在中美洲的共同利益，以及美国政府解决移民问题的“根本原因”战略。

据中央社报导称，对哈里斯上述谈话，赖清德则在稍后答覆随团记者提问时指出，彼此之间有些默契，不方便转述美国说法。赖清德称，“与哈里斯对话时，他代表台湾感谢美国对台湾坚如磐石的帮助，自然地彼此问候，也深刻感受到哈里斯身为美国副总统非常大器，且亲切自然。”

媒体询问与西班牙国王谈话内容，赖清德说，“西班牙国王风度翩翩，人高高帅帅、很亲切，大家都在同一个就职典礼场合，很高兴与西班牙国王互动聊天。”

报导指，白宫官员表示，哈里斯在就职典礼上与多位外国代表有短暂的寒暄，其中包括赖清德、西班牙国王菲利普六世、哥斯大黎加总统克萨达（Carlos Alvarado Quesada）、贝里斯总理布里斯诺（John Briceño）和多明尼加共和国副总统培尼亚（Raquel Peña）。

北京方面，中国外交部发言人赵立坚在周三出席例行记者会时表示，“中方一贯反对美台进行任何形式的官方往来。”