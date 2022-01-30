特朗普德州造势 合影涨价至10万美金

美国前总统特朗普人气在支持共和党的选民中只增不减。1月29日星期六晚上，数千名特朗普的支持者在休斯顿北部的康罗参加了特朗普在德州的造势大会，此时距离中期选举初选还有一个月。前总统特朗普、他的儿子和许多德克萨斯州的民选官员都显示了高涨的疯劲。

广告 继续浏览后续

1月29日星期六晚上，数千名特朗普的支持者参加在休斯顿北部的康罗的德克萨斯的中期选举造势大会。

据本台在休斯敦的记者，托马斯-哈姆斯报道称，此地有70%的选民在2020年投票给特朗普。前总统特朗普在这里的造势大会上的讲话也很煽情，他说："通货膨胀爆棚了，汽油价格爆棚了，谋杀案犯罪数上升，非法移民数以百万计涌进了美国。" 特朗普花了一个半小时的演讲专门谴责拜登和民主党人政府，他把他们比作因不小心而被放进你家的害虫。特朗普呼吁说："今年11月，你们必须把这些疯子们赶下台。"

特朗普的出现主要是为了激励选民参加中期选举。他一个接一个地报告出他所支持的共和党候选人名单，而共和党在此初选竞争激烈。

在造势大会上，与会者大部分是白人选民，很多是他们全家一起来，有人还抱着婴儿。好像是唯一的非裔美国人穿着 "黑人与特朗普 "的T恤衫，在摄像机的聚焦中很显眼，他就坐在特朗普身后的看台上。在人群中也有一些亚裔和拉美裔人，一位南美裔特粉谢拉说，"特朗普是一个好的总统，他在任时有很多改进。但随着民主党新政府，一切都失去了意义，美国人正在遭受痛苦。

据该报道，德州是共和党的票箱与提款机，特朗普利用他的到访做三场造势大会，要接近特朗普或与特朗普合影，要申请付费，价格据信高达10万美元。