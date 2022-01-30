特朗普德州造勢 合影漲價至10萬美金

美國前總統特朗普人氣在支持共和黨的選民中只增不減。1月29日星期六晚上，數千名特朗普的支持者在休斯頓北部的康羅參加了特朗普在德州的造勢大會，此時距離中期選舉初選還有一個月。前總統特朗普、他的兒子和許多德克薩斯州的民選官員都顯示了高漲的瘋勁。

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1月29日星期六晚上，數千名特朗普的支持者參加在休斯頓北部的康羅的德克薩斯的中期選舉造勢大會。

據本台在休斯敦的記者，托馬斯-哈姆斯報道稱，此地有70%的選民在2020年投票給特朗普。前總統特朗普在這裡的造勢大會上的講話也很煽情，他說："通貨膨脹爆棚了，汽油價格爆棚了，謀殺案犯罪數上升，非法移民數以百萬計湧進了美國。" 特朗普花了一個半小時的演講專門譴責拜登和民主黨人政府，他把他們比作因不小心而被放進你家的害蟲。特朗普呼籲說："今年11月，你們必須把這些瘋子們趕下台。"

特朗普的出現主要是為了激勵選民參加中期選舉。他一個接一個地報告出他所支持的共和黨候選人名單，而共和黨在此初選競爭激烈。

在造勢大會上，與會者大部分是白人選民，很多是他們全家一起來，有人還抱着嬰兒。好像是唯一的非裔美國人穿着 "黑人與特朗普 "的T恤衫，在攝像機的聚焦中很顯眼，他就坐在特朗普身後的看台上。在人群中也有一些亞裔和拉美裔人，一位南美裔特粉謝拉說，"特朗普是一個好的總統，他在任時有很多改進。但隨着民主黨新政府，一切都失去了意義，美國人正在遭受痛苦。

據該報道，德州是共和黨的票箱與提款機，特朗普利用他的到訪做三場造勢大會，要接近特朗普或與特朗普合影，要申請付費，價格據信高達10萬美元。