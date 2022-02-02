新冠防疫火气大 卡车司机继续围困渥太华并威胁延扩到魁北克

在过去的几天里，卡车的喇叭声不绝于耳，柴油的顽固气味，以及关闭的商店是渥太华市中心居民的日常工作。自1月28日以来，数以千计的示威者和众多卡车出现在加拿大首都，他们挥舞着加拿大国旗，但也有一些纳粹或极右派的标志。加拿大总理特鲁多报告已从接触感染者发展成为染疫者，继续自我隔离，但特鲁多自称没有什么特别的不适反应，此前，特鲁多的家人曾报告染疫。

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加拿大自1月28日以来，有数以千计的抗议者和许多卡车出现在加拿大首都，挥舞着加拿大国旗，反对强制接种疫苗。据本台在蒙特利尔的记者报道说，尽管许多卡车司机已经回家，但一些到达加拿大首都四天后仍在渥太华市中心的人还在街道上游荡。也有许多卡车仍然停在主要道路上，堵塞交通关闭桥梁。

名为“自由车队”从加拿大西部的不列颠哥伦比亚省发端，几百名卡车司机组成浩浩荡荡车队。他们要求取消对返回加拿大的卡车司机的疫苗接种要求。当局宣布，自1月15日起，他们必须出示接种过三剂疫苗的证明；自1月22日起，他们在美国交货或取货时必须出示接种过三剂疫苗的证明。

据该报道，抗议只是一路走来，情况发生了变化。主要的公路运输集团都不承认示威诉求，这反而造成卡车司机的抗议运在扩大。愤懑的市民也加入集会，要求取消所有卫生措施，包括戴口罩，甚至要求总理特鲁多下台。一个团体甚至起草了一份看似合法的文件，要求政府和10月份当选的议员辞职。他们希望用未经选举的参议员和代表英国女王的总督来取代政府与议会。

可以说，这场示威人多诉求也多。但示威在一个有5500公里长距的国家造成影响，而且示威要求基于几个关键的价值观：自由、捍卫人权，尤其是对卫生措施的极大厌倦。

一位示威的卡车司机说，如果人们不愿意接种疫苗，就不要再强迫他们了，不要什么健康证，这都是无关紧要的。这是一个自由的国家，应该让我们自由生活。“

如果说 "自由车队 "的大量参与者只是想 "回到以前的自由，没有健康证限制的生活"，确实也有些人则有加入了他们更多的政治目的。就像加拿大保守党的右翼，就希望乘机吸引选民，借机质疑他们的领导人。

民粹主义的加拿大人民党领导人马克西姆-伯尼耶(Maxime Bernier)与示威者一起出席了会议。甚至还有美国前总统特朗普也在边界的另一边给予支持。

与南方的美国邻居一样，反精英和反媒体的言论很受欢迎。在示威活动中，记者们因报道被指控是过于支持防疫措施而遭到嘘声或侮辱。一些另类媒体在社交网络上转发 "自由车队 "的消息时，乘机把加拿大极右翼的知名人士放在头条置顶。比如塔玛拉-利奇，她在两星期前为抗议者发起了一场社会筹款活动，拉到670万欧元募款。塔玛拉-利奇是特立独行党的领导人，该党呼吁加拿大西部独立，并大幅减少国家的作用。

几个极右团体力挺"自由车队 "，对于此，位于魁北克省南部的舍布鲁克大学的应用政治学教授大卫-莫林称不感到惊讶。他刚刚发表了一份关于该省大约50位阴谋论理论家的轨迹的研究报告。这些人中有一半属于极右派。" 据研究员大卫-莫林解释说，认同主义右派和反政府团体成功地利用了这场运动，这是前所未有的。更不用说过去两年里从灰烬中崛起的犹太阴谋和反犹太主义运动。

不过，渥太华市中心的一些居民也谴责在示威者经过后出现的带有纳粹标志的涂鸦。在人群中也看到了常被视为白人至上主义者象征的美国邦联旗帜，对此也有批评意见。

加拿大总理特鲁多表达了他的气愤，他说，"每个人都筋疲力尽了，每个人也都希望疫情快快结束。但绝大多数加拿大人都知道，抱怨并不是结束这一新冠病毒流行病的方法。是通过接种疫苗，是通过听取最佳公共卫生建议。

据该报道称，这场抗议的卡车司机可能最终决定离开渥太华。但这并不意味着加拿大就此就结束示威抗议。例如，在魁北克，就有几个车队正在组成酝酿上路，他们说要在本周晚些时候去当地国民议会前挑战卫生防疫措施。