新冠防疫火氣大 卡車司機繼續圍困渥太華並威脅延擴到魁北克

在過去的幾天里，卡車的喇叭聲不絕於耳，柴油的頑固氣味，以及關閉的商店是渥太華市中心居民的日常工作。自1月28日以來，數以千計的示威者和眾多卡車出現在加拿大首都，他們揮舞着加拿大國旗，但也有一些納粹或極右派的標誌。加拿大總理特魯多報告已從接觸感染者發展成為染疫者，繼續自我隔離，但特魯多自稱沒有什麼特別的不適反應，此前，特魯多的家人曾報告染疫。

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加拿大自1月28日以來，有數以千計的抗議者和許多卡車出現在加拿大首都，揮舞着加拿大國旗，反對強制接種疫苗。據本台在蒙特利爾的記者報道說，儘管許多卡車司機已經回家，但一些到達加拿大首都四天後仍在渥太華市中心的人還在街道上遊盪。也有許多卡車仍然停在主要道路上，堵塞交通關閉橋樑。

名為“自由車隊”從加拿大西部的不列顛哥倫比亞省發端，幾百名卡車司機組成浩浩蕩蕩車隊。他們要求取消對返回加拿大的卡車司機的疫苗接種要求。當局宣布，自1月15日起，他們必須出示接種過三劑疫苗的證明；自1月22日起，他們在美國交貨或取貨時必須出示接種過三劑疫苗的證明。

據該報道，抗議只是一路走來，情況發生了變化。主要的公路運輸集團都不承認示威訴求，這反而造成卡車司機的抗議運在擴大。憤懣的市民也加入集會，要求取消所有衛生措施，包括戴口罩，甚至要求總理特魯多下台。一個團體甚至起草了一份看似合法的文件，要求政府和10月份當選的議員辭職。他們希望用未經選舉的參議員和代表英國女王的總督來取代政府與議會。

可以說，這場示威人多訴求也多。但示威在一個有5500公里長距的國家造成影響，而且示威要求基於幾個關鍵的價值觀：自由、捍衛人權，尤其是對衛生措施的極大厭倦。

一位示威的卡車司機說，如果人們不願意接種疫苗，就不要再強迫他們了，不要什麼健康證，這都是無關緊要的。這是一個自由的國家，應該讓我們自由生活。“

如果說 "自由車隊 "的大量參與者只是想 "回到以前的自由，沒有健康證限制的生活"，確實也有些人則有加入了他們更多的政治目的。就像加拿大保守黨的右翼，就希望乘機吸引選民，藉機質疑他們的領導人。

民粹主義的加拿大人民黨領導人馬克西姆-伯尼耶(Maxime Bernier)與示威者一起出席了會議。甚至還有美國前總統特朗普也在邊界的另一邊給予支持。

與南方的美國鄰居一樣，反精英和反媒體的言論很受歡迎。在示威活動中，記者們因報道被指控是過於支持防疫措施而遭到噓聲或侮辱。一些另類媒體在社交網絡上轉發 "自由車隊 "的消息時，乘機把加拿大極右翼的知名人士放在頭條置頂。比如塔瑪拉-利奇，她在兩星期前為抗議者發起了一場社會籌款活動，拉到670萬歐元募款。塔瑪拉-利奇是特立獨行黨的領導人，該黨呼籲加拿大西部獨立，並大幅減少國家的作用。

幾個極右團體力挺"自由車隊 "，對於此，位於魁北克省南部的舍布魯克大學的應用政治學教授大衛-莫林稱不感到驚訝。他剛剛發表了一份關於該省大約50位陰謀論理論家的軌跡的研究報告。這些人中有一半屬於極右派。" 據研究員大衛-莫林解釋說，認同主義右派和反政府團體成功地利用了這場運動，這是前所未有的。更不用說過去兩年裡從灰燼中崛起的猶太陰謀和反猶太主義運動。

不過，渥太華市中心的一些居民也譴責在示威者經過後出現的帶有納粹標誌的塗鴉。在人群中也看到了常被視為白人至上主義者象徵的美國邦聯旗幟，對此也有批評意見。

加拿大總理特魯多表達了他的氣憤，他說，"每個人都筋疲力盡了，每個人也都希望疫情快快結束。但絕大多數加拿大人都知道，抱怨並不是結束這一新冠病毒流行病的方法。是通過接種疫苗，是通過聽取最佳公共衛生建議。

據該報道稱，這場抗議的卡車司機可能最終決定離開渥太華。但這並不意味着加拿大就此就結束示威抗議。例如，在魁北克，就有幾個車隊正在組成醞釀上路，他們說要在本周晚些時候去當地國民議會前挑戰衛生防疫措施。