美国外交官哈瓦那症候群：可能是无头案

世界各地的美国外交与情报人员传出罹患所谓「哈瓦那症候群」的神秘疾病；美国情报界调查无解但认为，其中某些人可能是电磁能脉冲的攻击所致。调查没有排除外国间谍有目标攻击的可能，因为攻击者有可能制造出隐蔽设备，使用一定的能量引导电磁能或超声波对目标者造成伤害；但同时又说外国行为者不太可能执行持续的全球性行动来伤害美方人员。

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据法新社报道称，美国情报界说哈瓦那症候群成因，可能为电磁能攻击。而美国政府内、外部的专家表示，「电磁能脉冲，尤其是在无线电频率范围内，或可解释」美国外交官2016年在古巴首都哈瓦那首次通报的耳痛、晕眩、恶心等症状。其后，美国在中国、台湾、奥地利、波兰、乔治亚和俄罗斯的一些驻外人员也陆续通报发生有以上症状。

由美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）与中央情报局（CIA）副局长柯恩（David Cohen）召集的技术与医学专家小组，在报告中提出了上述的电磁能相关发现。

专家报告中的非机密摘要指出，在通报的数以百计个案例中，部分受害者的症状「不能用已知环境或医疗条件轻易解释，且可能是外部刺激所致」。非机密摘要并未披露部分受害者有多少人。据专家表示，攻击者有可能制造出隐蔽设备，使用一定的能量引导电磁能或超声波对目标者造成伤害。

专家仅聚焦在「异常健康事件」（AHI）的可能成因，并未说明此类设备是否存在，也没有针对是否确实发生这类攻击得出结论，或暗示谁在幕后操作。

不过，这份报告驳斥了一些否认「异常健康事件」攻击的技术可能性的说法。

中情局近期发现，已通报的约1000例「异常健康事件」个案中，大多可用普通的医疗或环境条件解释，但有20多例仍未获解释。据1名高阶情报官员说法，中情局得出结论，外国行为者「不太可能」执行「持续的全球性」行动来伤害美方人员。