面对普京习近平甚至伊朗和朝鲜：拜登软弱吗？有争议

面对普京、德黑兰或平壤，美国总统拜登是否 "软弱"？美国总统拜登正在努力在坚定性和务实性中调和，以应对众多的国际危机，并专注于与中国的竞争。

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对拜登软弱的质疑，近日由前美国驻联合国大使黑莉提出。特朗普总统时期的美国驻联合国大使尼基-黑莉本周在推特上总结了共和党鹰派的批评称， "中国飞机在台湾上空飞行是一件令人惊讶的事情吗？如果朝鲜恢复了导弹试验？如果伊朗发展核计划？所有这些都说明了是拜登的弱点。"

据法新社今天报道说，正是与俄罗斯在乌克兰问题上的拉锯战重新点燃了这些指责，这些指责最早是在去年8月底美国从阿富汗的混乱撤军中出现的。但这位民主党总统可能会采取武断的语气，倍加威胁，甚至像周三那样决定向东欧派兵，但拜登的决心正在被争论。

共和党，包括共和党温和派边缘，都指责拜登排除了预警制裁以防止莫斯科攻击乌克兰的做法。

事实上，选择是由拜登政府做出的，它赌的是，威胁采取 "前所未有 "的惩罚性措施能够产生阻吓俄罗斯侵入乌克兰的作用。另一个批评是，拜登从一开始就排除了直接军事干预以保卫乌克兰的选项。

而且最重要的是，似乎是拜登的一个口误，让世界为之震惊。1月中旬，这位79岁的领导人似乎预见了俄罗斯军事进入乌克兰的可能性，但承认在发生 "小规模入侵 "的情况下，北约国家之间在回击莫斯科的规模上可能存在分歧。拜登立即被指责为给普京侵犯乌克兰开了 "绿灯"。拜登然后不得不修改前辞。

据华盛顿布鲁金斯学会智囊团的法国研究员Celia Belin说，"这是拜登的典型特征：他经常像一个分析师而不是一个总统那样做出反应决断。" 但Celia Belin认为，到目前为止，针对乌克兰危机，美国的战略相当有效。不过她说："对一个领导人，这是一个错误，"尤其是 “共和党人正在推动拜登软弱的批评，这就让它与拜登年老、脆弱和不够坚定的普遍看法产生了共鸣。”

然而，Celia Belin强调，这种 "软弱的口水战 "是美国历史的一部分，在更赞成使用武力恢复秩序的新保守主义倾向和倾向于 "作选择性战斗 "的阵营之间存在着持续的对立。

在右翼智库美国企业研究所的科里-沙克看来，这些总统的差距并没有让人质疑美国政府在这场高风险危机中找到平衡点的相当好的工作。她说，情报界迅速确定了俄罗斯侵略的风险，及早与盟国协商以形成共识，美国五角大楼也表现出坚定和备战。

法新社说，拜登是带着美国 "回归 "盟友关系的承诺入主白宫，但回归盟友需要妥协，而妥协又恰恰有造成拖延的危险与批评。但是，在特朗普时代的单边主义之后，美国在国际舞台上的再投入并不意味着美国人打算在任何地方和任何时候都扮演警察的角色。

民主党团队希望脱离旧的冲突，而专注于其所谓的 "21世纪最大的地缘政治挑战"：即与中国的竞争。

因此，当一个意外的危机出现，让美国从这个优先事项上分心时，美国会有某种犹豫。因此，据塞利亚-贝林指出，以失败为代价的 "逃离喀布尔"，可能促使普京有理由对自己说，'我正在利用这个机会'"。

同样，美国第46任总统需要与德黑兰达成一项非常迅速的协议，以挽救伊朗核协议，从而结束拖沓的谈判，避免另一场重大危机。在这里，拜登也会被指责软弱。甚至在拜登的民主党阵营也有批评，因为伊朗核问题对美国是如此敏感。

同样地，面对朝鲜越来越多的导弹发射，美国人似乎暂时也无所作为。

法新社说，最后，在中国问题上，尽管拜登延续了前任总统特朗普的强硬路线，但一些保守派仍批评拜登愿意就气候问题与北京进行对话，却拒绝完全抵制北京奥运会。但在科里-沙克看来，“拜登在中国或朝鲜问题上并不比上届政府软弱。”